Salvador Heresi sobre ex jefe de INPE: “No pedimos ninguna renuncia”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, se pronunció esta noche sobre la renuncia del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Carlos Vásquez Ganoza, aceptada este sábado.

En diálogo con el programa de TV "Agenda Política", el también congresista de Peruanos por el Kambio indicó que su despacho no solicitó ninguna renuncia a Vásquez Ganoza.

La salida del funcionario se da luego de que el dominical “Punto Final” anunciara la emisión de un informe en el que se daría a conocer los presuntos favorecimientos en procesos de selección y adjudicaciones a su círculo cercano de amigos.

"Nosotros no hemos pedido ninguna renuncia. Ha realizado una gestión importante en lo que se refiere a lo que nosotros consideramos piedra angular de nuestra gestión, que es la reforma del sistema penitenciario", dijo el titular del Minjus.

"Creo que ha hecho un buen trabajo, es un profesional muy calificado. Ha presentado su renuncia irrevocable dado que hay unos temas que ha considerado que es más oportuno poderlos aclarar sin ejercer el cargo", remarcó.

En ese sentido, Salvador Heresi manifestó que continuarán con las políticas planteadas en la institución, como el impulso de cárceles productivas y la creación del principio de autoridad.

“Quiero ver la denuncia. No tengo mayor conocimiento de los detalles. Vamos a ver qué es lo que se señala. Es política del presidente Vizcarra es que cualquier aseveración sobre algún funcionario que eche sombras sobre su gestión, sobre la posibilidad de que no haya transparencia en sus actos, tiene que ser aclarado. Preferiría no adelantar opinión”, indicó.

Sobre el sucesor de Carlos Vásquez Ganosa, señaló que se están evaluando perfiles y que se busca a una persona que tenga conocimiento, autoridad, experiencia y manejo de escenarios complejos.

"Que tenga la capacidad de hacer una gestión trasparente. No se puede desechar lo trabajado. Es una resolución suprema que firma el presidente. Hay una coordinación que el despacho deberá hacer con la presidencia", comentó el ministro de Justicia, quien añadió que se analizarán algunos nombres a lo largo de la semana.