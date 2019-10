Salvador Heresi, integrante de la Comisión Permanente y segundo vicepresidente del Congreso disuelto, aseguró que no renunciará a cumplir con sus funciones como parlamentario y precisó que el pleno debería sesionar el 4 de octubre.

“Hay un pleno convocado para el 4 de octubre, [pero] no hay acceso al Congreso […] se está cometiendo un delito porque se está impidiendo el normal funcionamiento. En 1992, cuando fue el golpe de Alberto Fujimori, el Congreso sesionó en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima. No sabemos aún si sería una posibilidad, pero nosotros no vamos a renunciar a esta situación. Quizá no cosechemos el aplauso inmediato de la ciudadanía”, expresó.

Según dijo, “no se ha cumplido con las legalidades en la disolución del Congreso”.

En esa línea, consideró que “el acto es nulo, y todos los actos que devienen de un acto nulo, también son nulos”.

Salvador Heresi, representante de Contigo, volvió a ingresar este miércoles al Congreso de la República, dos días después de que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, anunciara su disolución.

La policía le permitió el acceso debido a que integra la Comisión Permanente, el único grupo parlamentario que puede sesionar tras la decisión del Ejecutivo. Minutos antes, ingresaron Milagros Takayama, Karina Beteta y Alejandra Aramayo.

En otro momento, defendió la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.

“No [está deslegitimada]. La elección del nuevo magistrado es completamente constitucional y legal. Los que dicen que es ilegal son los representantes de la izquierda chavista”, dijo.

Fuentes parlamentarias informaron que Heresi, Takayama, Beteta, Aramayo y Mario Mantilla sostienen una reunión con el presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea. Por la tarde se ha convocado a sesión de la Comisión Permanente.