Salvador Heresi sobre el juez Hinostroza: “No sabía del proceder de ese señor”

El renunciante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, manifestó este viernes que no tiene ningún nivel de cercanía con el juez César Hinostroza Pariachi, y añadió que el escenario político está “enrarecido” por la difusión de audios que comprometen en presuntos actos ilícitos a magistrados del Poder Judicial e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Salvador Heresi renunció al Minjus luego de que el portal IDL-Reporteros diera a conocer una grabación en la que le señalaba al juez Hinostroza que quería reunirse con él para pedirle consejos relacionados a un planteamiento multipartidario.

“Apareció un audio con el ministro de Justicia, se extrapola y se trae al momento, no se lleva a la época en la que yo no sabía del proceder de este señor […]. Yo no creo haber cometido ninguna falta a la ética y la dignidad. Sobre mi carrera política está el país”, dijo al programa de TV “Beto a Saber”.

En ese sentido, Salvador Heresi insistió en que no se llegó a reunir con el juez supremo. Además, dijo no recordar el tema específico por el cual conversó con César Hinostroza. “Soy una persona distraída, un tipo hiperactivo, no tengo la memoria muy firme”, añadió.

En otro momento, el ex titular del Minjus dijo confiar en que el Congreso de la República tomará acciones frente a los presuntos actos irregulares cometidos por integrantes del sistema de justicia.

Sobre su renuncia, detalló que conversó con el presidente y que este le dijo, ante la publicación del audio, que podían analizar el asunto si es que no estaban implicados hechos penales. “Yo le digo ‘estoy dispuesto a renunciar, presidente, no voy a ser un obstáculo’. Estaba declarando, dando mis descargos, y me dijeron ‘el presidente va a sacar un tuit y te va a pedir la renuncia’. Ah, ya, está bien, 'voy a poner el mío también'”, comentó.

En otro momento, Salvador Heresi señaló que su colega de bancada Carlos Bruce le manifestó que su renuncia se debe a “un error de [Martín] Vizcarra que demuestra debilidad”.

“En mi caso han soltado algo que un presidente con más cintura, aplomo, lo podría librar. […] Pero hay algo ahí que no sé”, refirió sobre el presidente de la República.