A Heresi le genera “buena expectativa” reunión entre Vizcarra y bancada PpK

El secretario general de Peruanos por el Kambio (PpK), Salvador Heresi, dijo que espera verificar en los hechos si el plan de gobierno del partido se ejecuta en la gestión del presidente Martín Vizcarra.

Heresi expresó esa posición al pronunciarse sobre la reunión del último lunes entre legisladores de la bancada de PpK —a la que perteneció—, Vizcarra, el primer ministro César Villanueva y ocho ministros. Como se informó, en el encuentro se acordó realizar reuniones quincenales intersectoriales con titulares de distintas carteras. Y según señalaron algunos parlamentarios, se trató de la consolidación de una agenda-país basada en el plan de gobierno del partido.

“Obviamente, me genera una buena expectativa, tengo un gran aprecio al presidente de la República y a miembros de la bancada. Espero que esto sea así, tengo las mejores expectativas pero, como secretario general del partido, debo confrontarlas con la realidad”, comentó a El Comercio.

Pese a esa postura, Salvador Heresi ratificó lo que ha venido expresando en los últimos días: que es legítimo que el partido Peruanos por el Kambio deslinde del gobierno al no haber estado “presente” en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ni en la actual de Martín Vizcarra, “más allá de nombres que han sido episódicos”.

“No tenemos por qué recibir ni los activos ni los pasivos de los dos gobiernos, dado que no hemos participado de conformidad con lo que establecieron las ánforas”, insistió.

¿Pero qué implica ese deslinde? “Simplemente que somos independientes al gobierno. Punto. No pasamos a la oposición ni vamos a ser enemigos del gobierno. Por el contrario, las cosas buenas las vamos a apoyar y las que haya que señalar que no están bien, lo haremos. No vamos a entrar a las peleas, porque no es el espíritu de la ciudadanía”, precisó.

—El partido y la bancada—

Reconoció, sin embargo, que la posición que determine el partido en las próximas semanas no necesariamente tendrá que ser acatada por la bancada por ser un cuerpo distinto, pero sí tendría que ser evaluada por los legisladores militantes a fin de tomar una posición.



Finalmente, indicó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, máxima instancia de dirección ejecutiva, tiene la posición de deslindar del gobierno, pero tendrá que ser ratificada por el máximo órgano que es la Asamblea General.

“Ya tenemos el [nuevo] nombre [del partido], pero lo vamos a lanzar al finalizar la próxima Asamblea Nacional que debe estar realizándose en marzo”, adelantó.

—“Tenía razón”—

“Yo tenía razón”, dijo más temprano a este Diario el congresista de PpK Juan Sheput al opinar sobre los acuerdos entre sus colegas, el mandatario y los ministros. “Demuestra que yo estaba en lo correcto, pues todos están saliendo a declarar que a partir de ahora van a tener reuniones con los ministros, se va a construir una agenda con el gobierno, que va a haber coordinación. Las tres cosas que yo he reclamado”, aseveró.



Si bien consideró importante el mecanismo de trabajo intersectorial en vez de “reuniones asambleístas en las que no se decía nada”, dijo esperar que se concreten los encuentros para determinar si participa o no en ellos.

Sheput explicó que no acudió por haber tenido programado con anticipación un viaje a Tacna con colegas de la Comisión de Defensa del Congreso. También faltó el parlamentario Gilbert Violeta, presidente encargado del partido, por encontrarse con descanso médico.