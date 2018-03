El congresista de Peruanos por el Kambio Salvador Heresi consideró que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, “carece de autoridad moral” para solicitar la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y acusarlo de falta de liderazgo, cuando ella ha demostrado incapacidad para conducir un partido político.

Heresi declaró a la prensa que Keiko Fujimori ha demostrado no ser capaz de mantener unida y cohesionada a la bancada parlamentaria de su partido político.

“Quien no pudo mantener unido a su partido no puede pedir a un Presidente de la República renunciar. Me parece fuera de foco y carente de cualquier autoridad moral”, manifestó.

Según dijo, la lideresa de Fuerza Popular “está mirando la paja en el ojo ajeno”, sin considerar los problemas que tiene dentro de su propia organización política.

Keiko Fujimori pidió ayer al presidente Pedro Pablo Kuczynski renunciar al cargo para evitar la vacancia y criticó su capacidad para dirigir al gobierno.

Asimismo, Salvador Heresi negó que exista una persecución contra el fujimorismo y que parte de ella sean los allanamientos a locales de Fuerza Popular y de algunos de sus dirigentes, como Jaime Yoshiyama.

No obstante, consideró que el Ministerio Público ha cometido algunos errores, como la detención de Yoshiyama por portar un arma y munición sin los permisos de ley.

“Detención por encontrar arma de fuego es absolutamente excesiva y desproporcionada. Jaime Yoshiyama es un hombre pacífico y resulta absurdo que por un arma esté detenido. Es una pésima señal respecto a la seriedad que debe tener el Ministerio Público”, comentó. (Fuente: Andina)