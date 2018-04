El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, señaló que su gestión en el Ejecutivo se dedicará, no a buscar confrontación con la oposición, sino a tender puentes para lograr trabajar por la ciudadanía.

"Soy un hombre que no entra en la confrontación porque piensa en el Perú en este momento, en nuestros ciudadanos que lo que esperan de sus políticos es que terminen estas peleas, que procuremos trabajar para resolver sus problemas", dijo Heresi en una entrevista a RPP.

Heresi señaló que los políticos y autoridades deben enfocarse en trabajar por la seguridad, infraestructura y por "hacer un sistema de justicia y de administración justo y accesible".

"Para eso estamos, no para pelearnos, no para hacer de la política una selva. No me encontrarán en el despacho del Ministerio de Justicia contestando ataques o agravios, sino construyendo puentes que son muy necesarios y fundamentales", añadió el también congresista oficialista.

Salvador Heresi aseguró que, desde el Ejecutivo, escuchan las críticas, "pero tenemos bien claro que nuestro compromiso es trabajar por todos los peruanos. No podemos perder un solo minuto en detenernos por críticas sin sentido".

Salvador Heresi asumió la cartera de Justicia y Derechos Humanos como parte del primer gabinete que fue nombrado con César Villanueva como presidente del Consejo de Ministros y con Martín Vizcarra como presidente de la República.