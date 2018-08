El congresista Salvador Heresi consideró hoy que el partido Peruanos por el Kambio “es actualmente una franquicia”, que no tiene un visión doctrinaria. Agregó que, en su calidad de secretario general, solicitará que el estatuto de esta agrupación- que llevó a Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República- sea modificado.

“El partido actualmente es una franquicia, sin visión doctrinaria y una propuesta tecnócrata que está resultando insuficiente para hacer lo que denominados la revolución social. Creo que debemos pasar de la fracasada revolución social a una reforma integral de las estructuras en nuestro país”, manifestó en comunicación con El Comercio.

El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos indicó que si el estatuto de su agrupación “no es modificado por el imperio de la cúpula”, él acudirá al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declare su nulidad.

“Es así que creo que el partido se puede recuperar para convertirlo no en la opción de Heresi o [Gilbert] Violeta sino en una fuerza democrática, plural y con cuadros convocados a postular por meritocracia y trayectorias limpias con capacidad para la gestión en favor de la solución de los problemas de la ciudadanía”, refirió.

Salvador Heresi insistió en que Kuczynski, quien fue uno de los fundadores de Peruanos por el Kambio, debe ser sometido a un proceso disciplinario con fines de expulsión por el presunto financiamiento de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña en el 2011.

“Es oportuno insistir en mi pedido de proceso disciplinario contra PPK por un hecho que desconocíamos al momento de postularlo a la Presidencia y es que él había recibido plata de Odebrecht para su bolsillo y campañas”, subrayó.

Al ser consultado por este Diario sobre si su pedido tiene el respaldo de otros dirigentes, el congresista señaló que no se trata de contar con una mayoría o minoría, sino se someter a todos ante el reglamento de la agrupación.

“El uso del modismo ‘hermano’ no refleja cercanía”

El ex ministro de Justicia reiteró que no tiene “ninguna relación” con el suspendido juez supremo César Hinostroza, tras la revelación de tres nuevos audios, en la que se les escucha realizar coordinaciones.

“No acostumbro negar mis amistades. Y eso es altamente conocido en mi trayectoria política. El uso del modismo ‘hermano’ en el Perú no refleja ninguna cercanía necesariamente […] Fueron llamadas telefónicas respondidas en medio de la intensidad de mi trabajo como ministro de Justicia. Vuelvo a reiterar no hay ni habrá ningún audio en el que se me escuche hablando algo ilegal o inmoral”, subrayó.

Salvador Heresi dijo que no tiene ningún problema “en aclarar” las dudas que existan dentro de su bancada sobre estas conversaciones con Hinostroza.

El congresista Guido Lombardi pidió ayer que el ex alcalde de San Miguel sea suspendido de la bancada oficialista.