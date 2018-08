El congresista Salvador Heresi (Peruanos por el Kambio) consideró que en las conversaciones que tuvo con el suspendido juez supremo César Hinostroza “no hay ninguna conducta que represente un delito ni una afectación a la moral y a la ética”. Agregó que está dispuesto a aclarar las dudas que existan en su bancada sobre estos audios.

“Debo señalar que tengo la mejor disposición para aclarar cualquier situación ante mi bancada, aunque creo que los audios son bastante claros para saber que no hay ningún hecho delictivo ni irregular en los mismos”, manifestó en comunicación con El Comercio.

El ex ministro de Justicia afirmó que insistirá en el partido Peruanos por el Kambio para que se les abra proceso disciplinario al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y al parlamentario Gilbert Violeta, quienes al igual que él son fundadores de la agrupación, por el dinero que presuntamente Odebrecht aportó a la campaña del economista en el 2011.

“No voy a permitir que se me quiera dar trato de delincuente cuando no he cometido ninguna irregularidad y que más bien se pase por agua tibia a fundadores del partido Peruanos por el Kambio que sí han cometido hechos irregulares como recibir dinero de Odebrecht”, subrayó.

Agregó que Kuczynski debe ser expulsado del partido de gobierno.

"Reitero mi pedido de proceso disciplinario de expulsión [de Kuczynski] del partido Peruanos por el Kambio por haber recibido dinero sucio de Odebrecht y a los que fueron operadores del uso de ese dinero", señaló.



Salvador Heresi también dijo que no recordaba las conversaciones que tuvo con Hinostroza, que fueron difundidas anoche por el programa de televisión “Panorama”.

“Con toda honestidad, no las recodaba, como vuelvo a repetir fueron conversaciones donde no hay ningún tráfico [de influencias]. Él expone la posibilidad de implementar un plan para habilitar mesa de partes en los centros penitenciarios para favorecer el derecho a la defensa de los internos, no me parece que eso sea la exposición de un favor personal”, refirió.

Reiteró que no tiene una amistad con el ex presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.

“No tengo ninguna relación personal con Hinostroza, nunca he tenido ningún tipo de reunión con este señor”, expresó.

“Panorama” dio a conocer tres nuevos audios, que dan cuenta de coordinaciones entre Heresi e Hinostroza.

En el primero, que data del jueves 19 de abril, el entonces ministro recibe una llamada de Hinostroza, quien le pide, como favor, respaldar un proyecto que tiene para abrir oficina de atención al interno en todos las cárceles del país, como lo hizo cuando fue presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao en el penal Sarita Colonia.

El juez supremo le explicó a Heresi que esta oficina tiene como fin atender a los reos en sus solicitudes de “beneficios penitenciarios, libertad, copia de sentencias y en el estado de sus expedientes”, porque, según agregó, algunos de ellos no tenían abogado o los que si los tenían eran engañados por estos.

Tras ello, el también congresista le dice a Hinostroza que cuente con su apoyo.

El congresista Guido Lombardi le solicitó esta mañana a la bancada de Peruanos por el Kambio la suspensión del parlamentario Salvador Heresi, mientras el ex ministro aclara esta situación.

“[El pedido de suspensión] lo he formulado yo, pero con el asentimiento explícito de varios de mis colegas”, sostuvo.