Del Solar considera excesivas críticas a Trujillo por incendio de bus en Fiori

El jefe del Gabinete Ministerial, Salvador Del Solar, consideró “excesivo” que se le atribuya al ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, toda la responsabilidad sobre el incendio de un bus en un paradero informal en la zona de Fiori, en el distrito de San Martín de Porres, que dejó 17 personas muertas.

“Lo que me parece a mí es que estamos ante un error que es un síntoma más de un sistema que no funciona correctamente hace mucho. Y me parece que es excesivo atribuirle esto al ministro de Transportes y Comunicaciones”, manifestó durante una entrevista en el programa de TV “Punto final” al ser consultado sobre la continuidad de Trujillo.

Salvador Del Solar afirmó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones “ha asumido una responsabilidad”. Agregó que esta cartera ha tomado una serie de acciones tras el siniestro, entre ellas el cambio de funcionarios y la modificación del reglamento.

“La responsabilidad es de todos en lo que les compete. Hay una competencia municipal, hay responsabilidad; hay una competencia del ministerio, hay una responsabilidad; hay una competencia de la empresa, hay una responsabilidad, hay que asumir cada uno su responsabilidad”, refirió.

Trujillo, en una entrevista con El Comercio, indicó que “si hubiera creído que el cargo me quedaba grande, ya hubiese renunciado”.

El voto de confianza

Salvador Del Solar también dijo que si obtuvo solo 46 votos a favor de la confianza que le solicitó al pleno del Congreso para su Gabinete Ministerial fue dos factores: haber cuestionado que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales haya enviado al archivo una denuncia contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry por el caso de violación al lacrado de oficinas en el Ministerio Público.

Y el segundo, agregó, se debe al respaldo que brindó a la sentencia de la Corte Suprema sobre el enfoque de género en la educación.

“Creo que esa puede ser parte de la explicación de la gran cantidad de amarillos, es decir, de las abstenciones. Yo creo que es evidentemente una respuesta política […] Los votos en ámbar no son negativos, pero es una señala que envía el Parlamento y quienes lo componen a la presentación del equipo del Ejecutivo”, remarcó.

El primer ministro aseguró que ante la eventual “arremetida” de los sectores conservadores del país, el Estado “va a seguir defendiendo” la Constitución así como “el derecho a la igualdad y a la libertad”.

“Ahora hay dos grandes manera de entender la igualdad: hay quienes la entienden la igualdad en que ‘todos tiene que ser iguales a mí’ y hay quienes entendemos la igualdad como que todos deben ser igualmente libres y cada quien decide cómo quiere llevar su vida y que las mujeres tienen el derecho a crecer en un ambiente que les diga que tienen tantas oportunidad como los hombres”, acotó Salvador Del Solar.