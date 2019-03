Del Solar considera que no hay motivo para evaluar salida de Carlos Bruce

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, consideró que no hay elementos actualmente que hagan que el Ejecutivo evalúe la permanencia de Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Esto, con relación a la investigación que está llevando a cabo el fiscal contra el crimen organizado de Lambayeque, Juan Carrasco, en la cual ha considerado que hay testimonios que vinculan a varios congresistas con la banda criminal "Los Temerarios del Crimen", entre ellos Carlos Bruce.

"Ratifico la respuesta que ha dado el mismo ministro (Carlos Bruce) y nuestro propio presidente (Martín Vizcarra). Estamos abiertos a que haya una investigación y, si da luces sobre algo que deba llevar a que cambiemos de decisión respecto a quién ocupa el cargo en el gabinete, en ese momento, si esa circunstancia se presenta, lo evaluaremos", señaló Salvador del Solar en conferencia de prensa.

"No se ha presentado esa circunstancia. No estamos siquiera en una situación, según entiendo, de investigación, sino en un estado preliminar [...] No se ha llegado a ningún caso en el que se deba evaluar siquiera la posibilidad que el congresista y ministro Carlos Bruce dé un paso al costado", añadió.

Salvador del Solar recordó que, así como en el Congreso nadie ha considerado que los otros cuatro parlamentarios involucrados en la investigación de "Los Temerarios del Crimen" deban renunciar a su condición de congresistas, en el Ejecutivo no han llegado a ese punto.

"Así como creo que nadie en el Parlamento se ha preguntado si los otros en cuestión deben dar un paso al costado respecto a sus curules, en este estado de las cosas, creo que corresponde lo mismo de parte del Ejecutivo", acotó.