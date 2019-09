Del Solar: Tenemos que cuidar a la Sunedu y no podemos permitir ningún retroceso

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, destacó la importancia de que se proteja lo que ha podido avanzar la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), luego de que la Comisión de Educación del Congreso decidiera pedir facultades para investigar a esta institución.

Durante su exposición en el foro en el cual se presentaron las medidas que son parte del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, el primer ministro destacó la importancia de la educación de los jóvenes, lo que incluye protegerlos de ser estafados.

"Es imposible no mencionar, al referirnos a la educación, al cuidado que tenemos que conservar respecto a lo que hemos avanzado si queremos evitar que nuestros jóvenes reciban una educación que no les alcance para competir, una educación que termine siendo una estafa. Tenemos que cuidar a la Sunedu que ha venido haciendo un excelente trabajo y no podemos permitir ningún retroceso en todo de lo que depende el futuro de nuestros jóvenes", comentó.

Salvador del Solar se pronunció así luego que este lunes, la Comisión de Educación del Congreso, presidida por Tamar Arimborgo (Fuerza Popular), aprobara por mayoría un pedido que hizo otro legislador fujimorista, Juan Carlos Gonzales (Fuerza Popular) para pedir facultades que les permitan investigar a la Sunedu.

Cabe recordar que esta misma comisión parlamentaria formó una comisión investigadora por 60 días en el 2018 contra la Sunedu bajo la presidencia de Paloma Noceda, actual integrante de Acción Popular. Luego de indagar en presuntas irregularidades en procesos de contratación, consultorías y servicios en general, no se llegó a presentar algún informe final a nivel de la comisión.

- Proyectos ante el Congreso -

De otro lado, Salvador del Solar aseguró que el Gobierno necesitará el apoyo del Congreso para sacar adelante los primeros proyectos de ley para promover el Plan Nacional de Competitividad.

"Vamos a alcanzar al Congreso, inicialmente, un paquete normativo para la competitividad consistente en nueve proyectos de ley. Dos de ellos, el bono de chatarreo y de crowdfunding, ya fueron presentados", precisó.

El primer ministro señaló que las iniciativas estarán relacionadas al ordenamiento tributario, mejora de mipymes, beneficios tributarios adicionales, promoción de investigación, el marco normativo para leasing, emisión de bonos verdes, entre otros.