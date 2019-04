Del Solar: la prisión preventiva no debería ser una “solución inmediata”

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, consideró este lunes que la prisión preventiva no debería ser una “solución inmediata” contra los investigados en el marco del caso Odebrecht y coincidió con el mandatario Martín Vizcarra en que el Ministerio Público y el Poder Judicial deberían reflexionar respecto a esta medida.

“No debemos acostumbrarnos a que la prisión preventiva resulte ser la solución inmediata. Y no estamos diciendo que la prisión preventiva no debería aplicarse, pero estamos en un momento donde cabe la reflexión si es que no nos hemos excedido”, afirmó en entrevista con RPP.

►Fiscal Pérez pide respeto a la independencia de la administración de justicia

►Abogado de PPK presenta hoy apelación a orden de prisión preventiva

Del Solar indicó que medidas como el arresto domiciliario o la comparecencia con restricciones también podrían ser consideradas en los pedidos de la Fiscalía ya que no representan impunidad porque aseguran la presencia de los investigados.

“El arresto domiciliario, la comparecencia, no es impunidad. La justicia sigue trabajando”, manifestó el titular de la PCM.

-Estamos en la dirección correcta-

El jefe del gabinete manifestó que se está caminando en la dirección correcta en el proceso de justicia, ya que se trabaja para conocer la verdad sobre los casos de corrupción en los que han estado involucrados funcionarios y autoridades de nuestro país.

“Tenemos que dejar muy claro que estamos pasando por un momento difícil como país, pero estamos yendo en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque la justicia está trabajando para que se establezca con claridad qué hay detrás de los casos de corrupción que se están investigando”, dijo.

En ese sentido, precisó que el sistema de justicia debe protegerse, ya que “nos está ayudando a ser un país mejor, donde aprendamos a no repetir este tipo de comportamientos [corruptos]”.

Salvador del Solar puntualizó que “nadie está por encima de la justicia” y que esta debe aplicarse de manera proporcional en cada caso.

“Nadie está por encima de la justicia, tenemos que aprovechar esto para que, como país, hagamos docencia. La justicia, la ley, están por encima de todos, tenemos que cuidarla y su aplicación tiene que ser, por supuesto, proporcional”, acotó.