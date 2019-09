Del Solar defiende spot: “No es un llamado a salirnos de los cauces democráticos”

El jefe del Gabinete Ministerial, Salvador Del Solar, defendió anoche el spot difundido por las redes sociales del gobierno, en el que promocionan el proyecto sobre adelanto de elecciones. Esto luego de que congresistas de Fuerza Popular y el Apra interpretaran el video como un llamado a “asaltar” el Parlamento.

“Consideramos que el contenido del video no hace ningún llamado a venir a tomar el Congreso, no es una interpretación que deba surgir del video. En el ánimo del diálogo si hubiera alguna crítica precisa siempre tenemos la opción de corregir. Este no es ningún llamado a salirnos de los cauces democráticos”, manifestó durante la sesión de la Comisión de Constitución.

Del Solar también informó que la elaboración del spot no le ha costado dinero al Estado Peruano, porque ha sido hecho por el equipo de comunicaciones de su despacho y solo está destinado a ser difundido en las redes sociales. “No hay ninguna contratación [a tercero] de por medio”, subrayó.

El presidente del Consejo de Ministros dijo que desde el Ejecutivo rechazan “cualquier idea que pueda llevar a la ciudadanía a ejercer una presión indebida sobre nadie”.

Agregó que así como los parlamentarios tienen el derecho a expresar sus opiniones, el gobierno y el presidente Martín Vizcarra también.

De esta manera, Del Solar respondió a una serie de cuestionamientos formulados desde las bancadas de Fuerza Popular y el Partido Aprista. Por ejemplo, la parlamentaria fujimorista Karina Beteta consideró que el spot del Ejecutivo sobre el adelanto de elecciones incita a la ciudadanía a protestar contra el Congreso.

“[Esto] puede tener consecuencias fatales y el gobierno debe tener responsabilidad de ello, esto no es jugar limpio, en democracia no se juega de esta manera […] Eso de decir ‘haz que suceda’, [con esta frase] le están diciendo al ciudadano que tome no sé si las armas, las piedras contra este Parlamento”, expresó. Añadió que esta propaganda coincide con la marcha convocada por colectivos a favor del adelanto de elecciones que se realizará esta tarde.

A su turno, el congresista aprista Jorge Del Castillo también cuestionó el cierre del spot, que exhorta a la ciudadanía a hacer posible el adelanto de elecciones. “Ese video es una agresión, termina diciendo que el pueblo haga que suceda. ¿Qué implica eso, que asalten el Congreso, que se metan por las ventanas, que nos agarren a pedradas en las calles? Esto es muy delicado”, remarcó.

Del Castillo le solicitó a Del Solar que el video sea retirado de las redes sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) “como una muestra de buena voluntad”.

El parlamentario Jorge Meléndez (Peruanos por el Kambio) dijo que un sector de la oposición en el Congreso “está haciendo un drama por un video de 2 minutos”.

“¿Cuánto ha pagado el Congreso por un espacio de televisión no de dos minutos, sino de cientos de horas? Aquí se ha despedido a un jefe de Seguridad, a uno de Prensa, porque había trolls que atacaban a gente del gobierno. ¿Cuánta plata ha gastado este Congreso atacando al presidente Martín Vizcarra?”, acotó.



El dato

​En junio de este año, la Presidencia del Consejo de Ministros también elaboró un spot para informar sobre la reforma política y la cuestión de confianza.