Salvador del Solar define en seis puntos la esencia de la reforma política

El jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, se presentó el martes por primera vez en la Comisión de Constitución del Parlamento, luego de que el Ejecutivo obtuviera el voto de confianza en respaldo a la reforma política. Durante cinco horas y media, el primer ministro escuchó las dudas de los parlamentarios sobre los proyectos.

Y en los últimos 30 minutos de su participación en la sesión, el abogado y actor precisó la postura del gobierno sobre estas iniciativas, a que a continuación El Comercio detalla:

1. El balance negativo del voto preferencial

Del Solar afirmó que “algunos buenos congresistas” son fruto del voto preferencial, pero que para el Ejecutivo el balance general de esta modalidad ha sido negativo, porque “ha erosionado el poder de los partidos, ha permitido que haya fondos en las campañas cuyos orígenes no siempre se conocen y ha generado enfrentamientos entre candidatos al Parlamento de un mismo partido entre sí”.

El primer ministro indicó que el voto preferencial, en la propuesta del Ejecutivo, se mantiene en las elecciones internas de cada agrupación, a fin de definir el orden de una lista cerrada.

De esta manera, respondió a la congresista Lourdes Alcorta (Fuerza Popular), quien durante el debate consideró que el voto preferencial no se debe eliminar, porque es “la forma más democrática” de elección. Añadió que ella, quien en el 2021 cumplirá 15 años en el Legislativo, es un “producto” de esta modalidad de sufragio.

(Foto: GEC) GEC

2. La practicidad de las internas

El presidente del Consejo de Ministros también defendió el proyecto del Ejecutivo sobre las elecciones internas, luego de que esta haya sido cuestionada por el parlamentario aprista Mauricio Mulder.

“¿Es impracticable que tengamos las elecciones primarias de las que se está hablando? Consideramos que no. Esto va a implicar una inversión de dinero por parte del Estado y va a implicar una inversión de tiempo por parte de los ciudadanos, son inversiones que desde el Ejecutivo consideramos esenciales para cuidar nuestra democracia”, remarcó.

Salvador del Solar dejó abierta la posibilidad de que el Congreso eleve la valla de militantes (el Ejecutivo propone poco más de 12.000) para la inscripción de los partidos.

Añadió que estas organizaciones deben conseguir 280.000 votos en sus internas “o la cantidad que este Parlamento considere, puede ser menor o mayor, 350.000 o 400.000 votos”. “Esto hará que tengamos organizaciones políticas más conectadas con la ciudadanía”, añadió.

Explicó que los ciudadanos no acudirán a los locales partidarios a ejercer su voto, sino a sus mesas habituales.

3. El financiamiento prohibido a los partidos

El primer ministro, Salvador del Solar, aclaró que el castigo al financiamiento prohibido difiere del lavado de activos, delito que ya existe.

“Si un partido está lavando dinero de una fuente ilícita estamos hablando ya de lavado de activos, que es un delito ya existente, pero si fuera dinero de una fuente prohibida, por ejemplo de una empresa estatal, eso está prohibido, eso sería el delito de fuente indebida o [si el aporte] es de una fuente anónima, sí hay una diferencia entre el lavado de activos y el delito de fuente indebida”, subrayó.

4. ¿Un sistema bipartidista?

Salvador del Solar, además, indicó que el Ejecutivo al proponer que las elecciones congresales se realicen a la par de la segunda vuelta no tiene como objetivo crear un sistema bipartidista en el país.

“Nosotros coincidimos con quienes han señalado que el Perú tiene una cultura política plural y no bipartidista y va a seguir siendo así. En Francia se elige al Parlamento cuando ya se eligió al presidente y sabemos que en Francia hay más de dos partidos [en el Congreso], si no me equivoco hay ocho partidos”, manifestó.

El jefe del Gabinete Ministerial les pidió a los parlamentarios no “asumir automáticamente” que por el hecho de que la elección parlamentaria se realice en la segunda vuelta “nos vamos a convertir en un régimen bipartidista”. “Que pueda tener algunos efectos, se podrá discutir”, sostuvo.

Del Solar aclaró que este proyecto no está sujeto a la cuestión de confianza, que fue aprobada el miércoles pasado por el pleno.

5. TC no puede levantar inmunidad

El primer ministro reiteró que la Corte Suprema de Justicia debe tener la prerrogativa de levantar la inmunidad de los parlamentarios. En ese sentido, se mostró en contra de la propuesta formulada por la congresista Karina Beteta (Fuerza Popular) para que sea el Tribunal Constitucional el que tenga esta tarea.

Salvador del Solar explicó que esta iniciativa “presenta un problema: mientras que los magistrados de la Corte Suprema no tienen inmunidad, los del Tribunal Constitucional, sí la tienen”. Agregó que esa inmunidad la levantan los legisladores.

“Si hacemos que tanto congresistas como magistrados del TC sean quienes se levanten mutuamente la inmunidad podríamos encontrar un conflicto de intereses que no encontramos respecto al caso de la Corte Suprema”, expresó.

6. Los primeros 50 números de la lista

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se pronunció también sobre el proyecto sobre la paridad de género y alternancia en las listas de candidatos al Congreso, consejeros regionales y regidores.

Del Solar indicó, a raíz de un comentario que le hizo el congresista Miguel Torres (Fuerza Popular), que es probable que no se alcance en el 2021 un Congreso totalmente paritario, debido a que hay regiones donde las curules son impares.

Desde ese contexto, dejó abierta la posibilidad de “encontrar fórmulas” por si es a los partidos les “fueran tan problemático conseguir candidatas mujeres”.

“Podríamos, por ejemplo, [definir que] los primeros 50 números de la lista deben tener paridad y alternancia teniendo en cuenta que no es tan común que una bancada supere los 50 [representantes en el Congreso]. [O también] podría ser que ¾ de la lista tenga paridad y alternancia”, acotó.