Del Solar: "No es cierto que estemos sacrificando la reforma política"

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, descartó que la propuesta de adelanto de elecciones excluya a los proyectos de reforma política que se plantearon en la cuestión de confianza y que fueron aprobados por el Congreso.

"No es cierto cuando se dice que estamos sacrificando la reforma política. Estamos proponiendo un año más de agenda. Hemos dicho que debe ser protagonizada por aspectos económicos, pero no quiere decir que sean los únicos. Hay otros seis proyectos que hemos presentado sobre los que no solicitamos cuestión de confianza que pueden ser parte de la discusión parlamentaria", dijo a Canal N.

Salvador del Solar aseguró que "muchas" de las propuestas de la reforma política tienen posibilidades de aplicarse en este proceso electoral adelantado al 2020, incluido el de paridad y alternancia.

"Nada impide que (el proyecto de) impedimentos para postular hagan parte del próximo proceso en el 2020. Nada impide que inscripción y cancelación puedan aplicar. Nada impide que el financiamiento indebido sea un delito. Nada impide realmente que paridad y alternancia sean parte", explicó.

El primer ministro respondió así a las críticas que señalan que con la propuesta de reforma constitucional para adelantar elecciones se estaría dejando de lado los proyectos inicialmente impulsados por el Ejecutivo, y sometidos luego a una cuestión de confianza.

Asimismo, indicó que el detonante para que el Gobierno tome esta decisión fue el "trato" que se le dio a la iniciativa sobre la inmunidad parlamentaria, que no recogió la propuesta del Ejecutivo, y que estuvo incluida en la cuestión de confianza.

"Un dictamen que no cumple en absoluto con la confianza, con el respeto del proyecto que nosotros presentamos. Eso parecía altamente probable (desde antes). Es por ese escenario que nos preguntamos entonces qué (hacer)", contó.

Salvador del Solar indicó que el caso del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry en el Congreso también influyó en la decisión. Además, remarcó que los cálculos del Ejecutivo "no tenían nada que ver con la elección de la Mesa Directiva".

Finalmente, aseguró que si se hubiera "ratificado" la confianza que otorgó el Parlamento por los proyectos de reforma política, el Gobierno no se habría inclinado por un adelanto de elecciones.

"(Los congresistas) deberían estar sujetos a su palabra. Nadie forzó al Congreso a que dé la confianza. El Congreso la dio y luego la quebró. Y la verdad que la confianza que quebró es la del pueblo peruano", aseveró.