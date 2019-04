Del Solar asegura que en FP buscan usar políticamente la educación 

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, consideró que dentro de Fuerza Popular hay una facción que trata de usar políticamente la educación para captar el voto de un sector ultraconservador de la sociedad.

"Creo que hay dentro del Parlamento y de Fuerza Popular una voluntad clara de acercarse a un voto conservador y así usar políticamente la educación en contra del futuro de nuestros niños y niñas. Hay voluntad de hacer eco de mensajes como los del colectivo 'Con mis hijos no te metas', que están mintiendo abiertamente. Hay información falsa", dijo en Canal N.

El primer ministro consideró que en la actualidad existen "fuerzas que nos quieren llevar al atraso" y puso como ejemplo al colectivo 'Con mis hijos no te metas', a quien acusó de emitir "mensajes que son falsos, con mentiras y difamaciones".

"Algunos sectores del Congreso están haciendo eco de eso. ¿Por qué razones? Por buscar un bolsón electoral de un sector ultraconservador de la sociedad", dijo al cuestionar que se pretenda interpelar, por tercera vez en el actual gobierno, a una ministra de Educación.

"Hay fuerzas que nos quieren llevar al atraso, que nos quieren estancar. No solamente se quiere interpelar a la ministra por un problema de fácil resolución. Se nombra a una comisión y se da 120 días para citar a todos los ministros previos. Se quiere tener a la educación en estado de permanente interpelación. ¿Eso es lo que queremos para nuestro país? Creo que no", subrayó.

Del Solar negó que el Gobierno o el presidente Martín Vizcarra tengan la intención de cerrar el Congreso de la República y criticó que la parlamentaria Yeni Vilcatoma plantee la vacancia del actual mandatario.

"El presidente no tiene en mente cerrar el Congreso, tampoco el gobierno. Tampoco me parece adecuado que una congresista como Vilcatoma pueda plantear que hay que vacar al presidente. No es serio tampoco, mucho menos haciéndose eco de un periodista que quiere esparcir el rumor de que el presidente buscó su ayuda, como si lo necesitara, para hablar con Alan García [y asumir la presidencia]. Es absolutamente falso", aseveró.

-Caso Alan García-

Sobre la citación a la Comisión de Defensa del Congreso al ministro del Interior, Carlos Morán, para que explique los detalles del operativo de detención del ex presidente Alan García, Del Solar cuestionó los motivos.

"No entiendo por qué se supone que tenemos un problema con la manera en la cual se detuvo al ex presidente. Creo que tenemos que decirlo, con todo respeto, pero con toda claridad, [que] ya sabemos hoy por la carta que dejó el ex presidente García y por las imágenes en la que [lo] vimos empuñando un revólver, que el ex presidente había decidido acabar con su vida si la justicia llegaba a tocar su puerta. Eso fue lo que hizo", afirmó.

"El ministro [Morán] no fue parte del operativo. El ministro recibió información que nos trasladó mientras estábamos en Consejo de Ministros, el miércoles 17 de abril. Creo que la Policía actuó bien y si hubiera algo que se pudiera haber corregido o que no hubiera sido exactamente como si fuera el caso, no tiene nada que ver en la decisión que tomó el ex presidente anticipadamente", agregó.

-Sobre la prisión preventiva-

En otro momento, el titular de la PCM aclaró que el Ejecutivo no tiene pensado presentar un proyecto de ley que modifique la detención preliminar y la prisión preventiva, y destacó que se seguirá apoyando la labor del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.

"Nuestro apoyo a este proceso es tal que a pesar de que ya transcurrieron los primeros cuatro meses del año, dimos un presupuesto adicional de 24 millones. Hemos recibido un pedido de la fiscal de la Nación para un monto adicional y hemos acordado una reunión con el ministro de Economía para que exponga los motivos. Se está estudiando. Sobre la prisión preventiva cabe una reflexión, pero eso deben hacerlo jueces y fiscales", manifestó Del Solar.