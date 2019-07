Salvador del Solar: "No hay presos políticos en nuestro país"

El primer ministro Salvador del Solar aseguró este miércoles que en el Perú "no hay presos políticos", puesto que el país tiene un sistema democrático y existe una separación de poderes del Estado autónomos.

Explicó, en ese sentido, que actualmente existe una "lucha frontal contra la corrupción" en manos del Poder Judicial y del Ministerio Público.

"Es muy claro que somos un país democrático que respeta el orden democrático y la separación de poderes, y creemos que no hay presos políticos en nuestro país. Lo que tenemos es un proceso de lucha frontal contra la corrupción, contra la impunidad que, en realidad, es el principal problema porque la corrupción es un problema, pero sí hay justicia y lo está resolviendo", sostuvo en una entrevista con TV Perú Noticias.

"Si hay corrupción y hay impunidad, esa es una situación inaceptable que como sociedad tenemos que revertir", añadió.

Como se recuerda, el partido político Fuerza Popular anunció el último lunes que denunciará ante la comunidad internacional, y ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la presunta persecución política existente contra su lideresa, Keiko Fujimori.

La ex candidata presidencial cumple desde el 31 de octubre del 2018 con una orden de 36 meses de prisión preventiva en el marco de las investigaciones por presuntamente liderar una organización criminal dedicada al lavado de activos al interior de Fuerza Popular.

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros consideró "válido" cuestionar la medida de prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori.

Indicó que el propio sistema tiene herramientas para revertir medidas excesivas y recordó, en ese sentido, el caso del expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia.

"Creo que es válido que se planteen preguntas del tipo '¿se está exagerando o no se está exagerando con la prisión preventiva?'. No solo de la señora Keiko Fujimori, en general. Se decía lo mismo, por ejemplo, con el expresidente Ollanta Humala y le ex primera dama Nadine Heredia y el propio sistema en su momento revirtió la prisión preventiva", señaló.

Finalmente, Del Solar aseveró que si bien la situación legal de algunos líderes políticos "puede ser complicada", es importante "sacudirnos de prácticas que hasta hace poco se vieron como normales y que son inaceptables y no podemos volver a tener".