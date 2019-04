Salvador del Solar: los horarios de sus reuniones con las bancadas

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se reunirá con los diversos grupos parlamentarios del Congreso entre hoy y mañana como parte de su ronda de diálogos con miras al voto de confianza, programado para este jueves.

El primer ministro acudirá al Congreso el 4 de abril. Según el artículo 130 de la Constitución, dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso, en compañía de los demás integrantes del gabinete, para exponer las medidas que adoptará su gestión.

El titular del Consejo de Ministros se reunirá hoy lunes a las 4 p.m. con la bancada de Fuerza Popular. Luego, con el bloque de Acción Popular y concluirá su jornada con la Bancada Liberal.

Este martes, el primer ministro se reunirá en la mañana con las bancadas de Unidos por la República, Concertación Parlamentaria y Cambio 21. Por la tarde, sostendrá asambleas con la Cédula Parlamentaria Aprista, Nuevo Perú y el Frente Amplio.



En diálogo con El Comercio, el congresista Elías Rodríguez (Cédula Parlamentaria Aprista) dijo que fue informado hoy de que la reunión se dará mañana a las seis de la tarde en la presidencia del Consejo de Ministros y manifestó solo está a la espera de la confirmación de sus colegas.

"Mañana a las seis de la tarde tengo entendido [es la reunión con el primer ministro]. [...] La consulta es si es que mañana a las seis aceptan todos [mis colegas]. La mayoría [de ellos] están diciendo que sí", aseveró.

Por su lado, el vocero alterno de Alianza por el progreso, Eloy Narvaez, señaló a este Diario que esperan escuchar de parte Del Solar propuestas trascendentales para el país.

"Como bancada haremos llegar nuestras propuestas de lo que creemos que es importante para el país", dijo.

En tanto, el vocero alterno de Unidos por la República, Glider Ushñahua, aseveró que hoy su bancada se reunirá para definir los temas que llevarán a este encuentro, pero adelantó que le gustaría oír sobre temas de salud y educación.

"[Quisiera oír sobre mayor] inversión púbica en el sector de salud, porque sabemos que el Gobierno hasta la fecha en los lugares más alejados no invierte en salud. Otro [es] el sector educación, que es muy importante para que se le pueda dar buena educación a los niños", detalló.

El vocero alterno de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla también preciso que su bancada se reunirá hoy para definir su agenda, pero refirió que desea escuchar de parte del primer ministro que propuestas tienen para resolver el conflicto de las Bambas.

"Creo que el sentir de la mayoría [de mi bancada] es que se pronuncie con respecto a las reformas urgentes, [como la reforma] electoral, laboral, el tema de la corrupción y conyunturales como lo de las Bambas", acotó.

Lunes 1

4 p.m. Fuerza Popular

5 p.m. Acción Popular

6 p.m. Bancada Liberal

Martes 2

8 a.m. Unidos por la República

9 a.m. Concertación Parlamentaria

10 a.m. Cambio 21

4 p.m. Alianza Por el Progreso

5 p.m. Nuevo Perú

6 p.m. Cédula Parlamentaria Aprista

7 p.m. Frente Amplio