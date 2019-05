Salvador del Solar convoca a voceros de bancadas para tratar reforma política

El jefe del gabinete ministerial Salvador del Solar convocó a Palacio de Gobierno a los voceros de diferentes bancadas del Congreso a fin de dialogar sobre los proyectos de reforma política. La reunión, en la que estará presente el presidente Martín Vizcarra, se realizará este miércoles a las 11 de la mañana.

Según la carta enviada a uno de los portavoces, a la que El Comercio tuvo acceso, el primer ministro señala que la cita "servirá para intercambiar ideas y buscar consensos en torno a la reforma política planteada por el Poder Ejecutivo".

►Salvador del Solar: Comisión cita a primer ministro para ver reforma política

►“No dar prioridad a proyectos del Ejecutivo es enterrar la reforma política”

En ese encuentro también estará presente el titular de Justicia, Vicente Zeballos.

Carta enviada a los voceros de las bancadas del Congreso

La invitación fue confirmada a El Comercio por los voceros de Nuevo Perú, Richard Arce; y Bancada Liberal, Gino Costa.

Según se pudo conocer, en representación de Alianza para el Progreso, acudirá el portavoz César Vásquez.

El anuncio inicial lo dio el congresista Mauricio Mulder (Apra), durante la sesión de la Comisión de Constitución. “Los voceros hemos recibido un llamado proponiendo una reunión en Palacio de Gobierno con el jefe de Estado, a efectos de poner en discusión lo que él llamó ‘conversación’, para que se pueda debatir o por lo menos poner en una mesa, el punto de vista del Ejecutivo y el de los voceros de las distintas bancadas en materia de lo que significa la propuesta de reforma política”, dijo.

Según indicó Mulder, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, también recibió la llamada.

“No sé si será protocolar o no, no sé si será una reunión de trabajo o no, pero será una reunión en donde se podrán decir las cosas y las decisiones que se van a tomar acá”, manifestó el legislador aprista.