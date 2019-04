Salvador Del Solar logró el voto de confianza pero no genera entusiasmo

Por Martín Calderón y Mario Mejía

Con apenas 46 votos a favor y tras una sesión de más de 16 horas –que culminó ayer en la madrugada–, el Gabinete Ministerial que lidera Salvador del Solar logró el voto de confianza del Congreso.

Se convirtió así en el Gabinete con el menor respaldo del Parlamento en el inicio de sus funciones, en comparación con sus antecesores en los últimos cinco períodos de gobierno.

La ronda de diálogo entre Del Solar y cada una de las bancadas, realizada días atrás, no dio la cosecha esperada.

El último jueves, Salvador Del Solar se dirigió al pleno del Parlamento por más de una hora y media. En este tiempo habló sobre lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la institucionalidad, crecimiento económico, desarrollo social y descentralización, pero evitó profundizar sobre el tema más sensible de su gestión: el conflicto social por Las Bambas.

Tras esa exposición y la ronda de intervenciones de los legisladores, el resultado fue un respaldo ajustado. Esto fue inusual, pero no inesperado, coincidieron en señalar expertos consultados por El Comercio.

El analista político Pedro Tenorio señaló que la votación “reflejó la temperatura política que vive el país” ante un Gabinete que no ha logrado diferenciarse del que presidió el congresista César Villanueva.

“Refleja cómo la ciudadanía ve al Gabinete Ministerial, con un poco de distancia e indiferencia, algunos con entusiasmo y otros con incertidumbre”, comentó Tenorio.

Acotó que el Congreso se limitó a entregarle a Salvador Del Solar solo los votos necesarios “para que apruebe con 11”, por eso obtuvo 46 votos a favor, 27 en contra y 21 abstenciones.

Según apuntó, en las calles y en el Parlamento se percibe al Gabinete del Solar como “más de lo mismo”.

El politólogo Eduardo Dargent coincidió en que, pese al cambio de Gabinete, “hay ausencia de entusiasmo”.

Eso se vio reflejado durante la exposición de Del Solar. Este solo fue aplaudido cuando cuestionó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se negara a investigar al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry por la vulneración de oficinas lacradas en el Ministerio Público.

“A Salvador Del Solar lo llaman para construir un discurso y una narrativa diferente ante la opinión pública, pero hasta ahora el cambio de imagen no se ha dado. Creo que no ha logrado mostrar qué trae de especial el Gabinete”, dijo Dargent.

—Factor clave—

Dargent también apuntó que el bajo respaldo al Gabinete respondió a que la bancada de Fuerza Popular ya no vota en bloque ni es el rival del gobierno que fue meses atrás. Consideró que eso permitió que otras bancadas actuasen distinto.

“Que Fuerza Popular haya tomado la estrategia de no votar en bloque permite que otros grupos políticos manifiesten su posición crítica absteniéndose o incluso votando en contra”, dijo.

En esa línea, aseguró que las bancadas que antes apoyaban al Gobierno “frente a un fujimorismo agresivo, ahora tienen más libertad”.

Una de estas fue la bancada del Frente Amplio, la primera en anunciar que votaría en contra de otorgarle la confianza al Gabinete. La otra fue la de Nuevo Perú.

Fue determinante que Fuerza Popular no votara en bloque, como solía hacerlo cuando tenía una mayoría aplastante y era guiada por su lideresa Keiko Fujimori, quien actualmente cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva.

Los voceros titular y alterno, Carlos Tubino y Juan Carlos del Águila, respectivamente, encabezaron el grupo que votó a favor; Luis Galarreta y Rosa Bartra lo hicieron en contra. Luz Salgado, Héctor Becerril, Úrsula Letona y otros se abstuvieron.

El analista Luis Nunes consideró que el desorden y la división que se observa en el fujimorismo se debe a que este perdió la línea directriz que imprimía Keiko Fujimori y que el vocero no puede amalgamar las voluntades que existen dentro de la organización.

Además, atribuye los bloques que se han hecho visibles en Fuerza Popular a que muchos de sus miembros están empezando a buscar protagonismo, pues solo faltan 19 meses para terminar su período como congresistas y no habrá reelección.

El analista Enrique Castillo recalcó que esa situación es producto de la falta de liderazgo. “El liderazgo se perdió con la detención de Keiko Fujimori. En ese momento Fuerza Popular fue presa del desconcierto, desorden y pesimismo. No había ni estrategia ni respuesta política, solo se buscaba sacarla de prisión. No hay nadie que pueda recuperar ese liderazgo. No lo pudo hacer Torres, tampoco Salgado”, dijo.