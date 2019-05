Salvador del Solar y Luz Salgado dialogaron sobre la reforma política

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y la vocera alterna de Fuerza Popular, la congresista Luz Salgado, conversaron hoy sobre la reforma política.

Tras el encuentro, realizado esta noche en el despacho de Salgado, la congresista afirmó que este había quedado pendiente porque con Del Solar no llegaron a hablar sobre ciertos temas en la reunión entre el presidente Martín Vizcarra –en la que estuvo el primer ministro– y representantes de las bancadas en Palacio de Gobierno.

"Hemos estado prácticamente conversando una hora en este diálogo que es constructivo. Estamos pensando qué ideas tiene él, qué ideas tenemos nosotros. No hay ningún acuerdo, conversar no es pactar y creo que el diálogo es bueno", declaró Salgado a la prensa.

"No se asusten, no hay pactos debajo de la mesa, no me han ofrecido nada ni yo he ofrecido nada. Conversar no es malo. El diálogo es bueno si estamos pensando en el país. Hay que tratar de entendernos y evitar las confrontaciones", acotó la congresista de Fuerza Popular.

Según Salgado, el primer ministro dijo que ninguno de los 12 proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo "está escritos en piedra", en referencia a que pueden ser modificados en el debate que se realiza en el Parlamento. Además, que en el Gobierno consideran que el cronograma de debate de la Comisión de Constitución puede "ajustarse más".

También habló sobre una posible reunión con la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular). "No [lo] descarto y a mí me gustaría que converse con la congresista Bartra. Él ha mostrado su intención de querer conversar con ella, para ver este esclarecimiento de ideas [sobre la reforma]", afirmó.

Sobre la inmunidad parlamentaria, Luz Salgado señaló que la Comisión de Constitución establecerá cambios a través del reglamento.

"Hemos dicho que vamos a acotar los plazos de este período de investigación y pronunciamiento del Congreso. Nosotros mismos vamos a modificar el reglamento, eso ha quedado pendiente. [...] Si el Congreso no ha hecho nada, la Corte Suprema podrá intervenir de oficio", dijo.

En la sesión de la Comisión de Constitución de este jueves se decidió por mayoría archivar un predictamen que buscaba modificar el artículo 93 de la Carta Magna, sobre la inmunidad parlamentaria. Esta iniciativa incluía una presentada por el Ejecutivo, que proponía que la Corte Suprema de Justicia sea la encargada de levantarle el fuero a los legisladores.

El predictamen archivado, en cambio, planteaba que "los procedimientos de levantamiento de inmunidad, de proceso o de arresto, deben ser resueltos en un plazo no mayor de sesenta días hábiles. De no existir pronunciamiento por parte del Congreso, se entiende que la solicitud que formule la Corte Suprema ha sido aceptada".