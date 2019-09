Del Solar: "Estamos luchando contra la corrupción y trabajando para el desarrollo"

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, reiteró este martes que el Perú necesita “con urgencia” abrir un “nuevo capítulo político” tras la revelación de actos de corrupción que involucran a exgobernantes y altos funcionarios públicos.

Dijo que las iniciativas propuestas por el gobierno, incluyendo las reformas política y judicial, forman parte de este “nuevo capítulo”.

“No solamente un nuevo capítulo por elecciones sino también por una reforma política que tiene que culminarse, una reforma de justicia que tiene que culminarse, elementos a los que hay que sumar el plan de Competitividad, el plan de Infraestructura para la Competitividad y que son una serie de elementos fundamentales que se están trabajando en el gobierno y que creemos que van a permitir abrir un nuevo capítulo que el país necesita con urgencia”, manifestó en Huarmey.

Salvador del Solar negó que el gobierno se encuentre detenido. "Estamos trabajando juntos. No es cierto que estamos quietos, no es cierto que no nos estamos moviendo. Estamos luchando contra la corrupción y trabajando para el desarrollo", puntualizó.

"No estamos aquí para dejarnos ganar por los problemas. El presidente Martín Vizcarra nos recuerda cada vez que tenemos Consejo de Ministros que, independientemente de los problemas, no estamos aquí para dejar las cosas como están, sino para cambiarlas, para acabar con la corrupción, para acabar con todo aquello que obstaculiza el desarrollo", enfatizó.

El primer ministro afirmó que el lunes el presidente Martín Vizcarra se reunió con seis bancadas parlamentarias que "respaldan el objetivo del gobierno".

“Recibimos junto con el presidente de la República a seis bancadas que respaldan este objetivo del gobierno. El gobierno, reconociendo que hemos atravesado tres años de alta turbulencia política y reconociendo que el origen de este problema tiene que ver con la enorme crisis de corrupción que se destapó en estos tres años [ha hecho una propuesta de adelanto de elecciones”, precisó.

El presidente Martín Vizcarra se reunió por más de dos horas y media con representantes de Peruanos por el Kambio, Nuevo Perú, Frente Amplio, Bancada Liberal, Cambio 21 y Unidos por la República el último lunes.

El encuentro se llevó a cabo en Palacio de Gobierno y contó con la presencia de legisladores como Gino Costa, Patricia Donayre, Indira Huilca, Alberto Quintanilla, entre otros.