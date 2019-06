Del Solar se presenta hoy ante el Congreso para solicitar cuestión de confianza

Las coordinaciones entre congresistas se intensificaron ayer en el Palacio Legislativo. La mayoría de bancadas parlamentarias se reunió en privado para terminar de definir cómo responderán a la cuestión de confianza que solicitará hoy el primer ministro Salvador del Solar ante el pleno del Congreso.

La decisión que tomen influirá en el destino del Parlamento y en la reforma política impulsada por el gobierno de Martín Vizcarra. Este insistió ayer en que la cuestión de confianza está amarrada a la aprobación de cinco proyectos de ley antes de que finalice la presente legislatura.

“Si dan el voto de confianza y luego, dentro de los plazos establecidos, no se cumple lo ofrecido, en la práctica sería como una negación de la confianza. Estaremos alertas no solo como Ejecutivo, sino toda la población estará vigilante”, dijo Vizcarra desde Tacna.

Fuerza Popular acusó recibo y volvió a cuestionar que el Ejecutivo establezca reglas para la aprobación de la cuestión de confianza. La legisladora Alejandra Aramayo criticó al mandatario y no descartó que su bancada presente o respalde una cuestión previa para que se evalúe la constitucionalidad de la solicitud del Gobierno, antes de someterla a votación.

En esa línea, aseguró que todas las opciones serán evaluadas en el pleno de hoy, como ya había comentado el vocero de su grupo, Carlos Tubino. “[Una cuestión previa] no sería un acto de neutralización [de la cuestión de confianza]. Si está en el Código Procesal Constitucional, no tendría por qué entenderse así. No hemos tomado una decisión aún. Estamos viendo varios escenarios”, dijo Aramayo.

—Controversia—

La opción de presentar una cuestión previa está presente incluso dentro de la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio (PpK). El congresista Carlos Bruce informó que planea proponerla para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el pedido del Ejecutivo.

La vocera alterna de PpK, Ana María Choquehuanca, dijo ayer que su grupo respeta la postura de Bruce y la debatirá antes del pleno. “Hay absoluta independencia dentro de la bancada, pero definiremos una posición. Hay que ir en una sola dirección para lograr la reforma política”, aseguró.

Vizcarra fue interrogado por la misma posibilidad y señaló que el Ejecutivo ha consultado a abogados constitucionalistas antes de presentar la cuestión de confianza. “Dicen que se está respetando estrictamente el marco legal y constitucional”, aseguró. En tanto, el primer ministro Salvador del Solar consideró que enviar el tema al TC “sería una manera más de estorbar la reforma”.

El legislador Gilbert Violeta, de Concertación Parlamentaria, aseguró que el Congreso podría aprobar la cuestión de confianza sin las dos reglas que plantea el Ejecutivo; es decir, sin plazos definidos ni el compromiso de aprobar los proyectos sin modificaciones. Pero en ese caso, según ha adelantado Vizcarra, el Ejecutivo consideraría que la confianza le fue negada.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, informó que si existieran dudas sobre la constitucionalidad del pedido del Ejecutivo tras escuchar la presentación de Del Solar, convocará a Junta de Portavoces para tomar una decisión.

Hay opiniones opuestas, incluso entre abogados constitucionalistas, si una posible negación de la confianza al Gabinete que preside Del Solar representaría la segunda que enfrenta este gobierno. De ser así, Vizcarra podría disolver el Congreso.