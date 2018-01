Salvador del Solar reaparece tras el indulto a Alberto Fujimori

El ex ministro de Cultura Salvador del Solar reapareció frente a la esfera pública, luego de que renunciara a su cargo a raíz del indulto humanitario dado al ex presidente Alberto Fujimori, para participar en la ceremonia de transferencia de mando de su ex portafolio.

Salvador del Solar brindó emotivas palabras para el equipo con el trabajó en el ministerio durante trece meses y señaló que los visitará para “seguir aplaudiendo” el trabajo que realizan.

“Somos el futuro de nuestro país, quiero irme diciéndoles que me los llevo en el corazón, espero visitarlos pronto”, expresó en su discurso y calificó al Ministerio de Cultura como “el lugar más hermoso del Estado peruano”.

“No solamente me parece el lugar más hermoso, me parece que es el lugar donde descansa el futuro y el verdadero desarrollo de nuestra nación”, agregó.

Durante todo su discurso, el ex ministro se mostró conmovido por su salida y, en varias ocasiones, se le quebró la voz. Por ello, al inicio de su exposición, adelantó:

“Nunca pensé tener la suerte, el privilegio, de ser convocado a ser parte de este equipo, a ser parte de esta casa. Pensé que con el paso de los días desde mi renuncia, este tipo de emociones se me iban a pasar, pero veo que todavía me acompañan”.

Salvador del Solar destacó la importancia de la cultura para el desarrollo de una nación y pidió no olvidar que “las decisiones que se tomen para el futuro de nuestro país tienen que tomar en cuenta a la cultura”.

Hacia el final de su discurso, se le notó más acongojado y manifestó: “Me voy con mucha tristeza, pero me voy sobretodo profundamente agradecido. Muchas gracias”.

-Designación de Alejandro Neyra-

En reemplazo de Salvador del Solar, asumió el cargo Alejandro Neyra, quien se desempeñaba como Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perú. El nuevo ministro se mostró contento con su reciente designación y aseguró que trabajará en favor de la cultura.

“Creo que es una tarea muy importante que tenemos al frente, yo confío en el equipo que deja Salvador del Solar [...] Les prometo que trabajaré”, aseguró.

Reveló que cuando lo llamaron para estar a cargo de esta cartera, sintió “orgullo y satisfacción”, pero también “una enorme responsabilidad”. Por su parte, Salvador del Solar consideró que es una “fortuna” que Alejandro Neyra haya aceptado este “desafío”.



