Del Solar: Reformas política y judicial buscan sentar bases para un mejor futuro

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró esta mañana que la intención de su gabinete es sentar las bases para el futuro, a través de las reformas política y judicial, en su presentación ante el Congreso de la República.

“La gesta que continuamos hoy debería permitir sentar las bases para otro futuro, generar las garantías para el presente y permitir que nuestros jóvenes consigan cambiar nuestra historia. Para sentar nuevas bases, avancemos juntos con la reforma política y con la reforma de la justicia”, afirmó.

Con estas palabras, Salvador del Solar inició el cierre de su presentación ante el Congreso de la República, al que acudió para exponer la política del gobierno y solicitar el voto de confianza, resaltando la necesidad de generar mayores posibilidades a los jóvenes, así como la igualdad entre hombres y mujeres.

“En un país donde hoy en día es inevitable sabernos diferentes, en un país donde el racismo sigue operando, en un país desigual, alejado, contrastado, el diálogo es importante y es importante que entendamos que todavía no hemos desarrollado la capacidad de aceptar al otro”, precisó.

El primer ministro resaltó la necesidad de mantener el diálogo a fin de disminuir las diferencias existentes entre todos los peruanos.

“El espacio para incluir la diversas en la política es el diálogo. Es el espacio en el cual tenemos que aprender a encontrar lo que tenemos en común en lugar de limitarnos sencillamente a ratificar nuestras diferencias. Debemos aprender a vivir con el otro, acompañar al otro, a construir con el otro”, refirió Del Solar.

"En esta nueva gesta, los jóvenes serán los actores principales. En su futuro, la informalidad no debería caracterizar la mayoría del trabajo de sus compatriotas. El machismo no debería matar, no debería existir. Tampoco la homofobia. Y si la historia que queremos cambiar tuviera que repetirse, que lo que repitan nuestros jóvenes sea nuevamente la lucha colectiva por conquistas y construir una mayor libertad", concluyó.

Este jueves, en su presentación ante el Congreso de la República, Salvador del Solar plasmó la política del gobierno en cinco ejes que fueron establecidos al inicio del gobierno de Martín Vizcarra: lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, crecimiento económico, desarrollo social y descentralización.

Para llevar a cabo la gestión del Gobierno, el primer ministro pidió al Congreso trabajar juntos para promover una agenda que permita recuperar al confianza de la ciudadanía hacia las instituciones a través de mayor transparencia.

En ese sentido, cuestionó en medio de su discurso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por haber archivado la denuncia contra Pedro Chávarry por el ingreso a oficinas lacradas dentro del Ministerio Público.

"Es crucial que nos preguntemos si, en el esfuerzo que tenemos que hacer por recuperar la confianza de la ciudadanía, vamos en la dirección correcta cuando una subcomisión de este Congreso, a pesar de que todos los peruanos hemos visto que la oficina lacrada por fiscales fue violada y ha sido aceptada por su equipo, considere que no hay mérito para que esas investigaciones se haga", manifestó el titular de la PCM.

Del Solar solicitó el voto de confianza al pleno del Congreso.