Bartra emplaza al primer ministro Del Solar a "respetar la independencia de poderes"

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), emplazó al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, a "respetar la independencia de poderes" y continuar en la búsqueda del diálogo con el Legislativo.

A través de una carta, la legisladora le expresó al primer ministro su "profunda preocupación" por lo sucedido este martes y el documento en el cual justifica su inasistencia a la Comisión de Constitución, pese a haber confirmado su presencia.

"Lo emplazo a respetar la independencia de poderes y cumplir sus funciones conforme lo establece la Constitución, así como continuar el diálogo en busca de avenencias", sostuvo la legisladora en la misiva.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted [...] para manifestarle mi profunda preocupación por la conducta asumida por el Gobierno y por el contenido del documento de la referencia, a pesar de haber aceptado mi invitación", señaló.

Como se recuerda, este martes estaba programada la presencia del primer ministro Salvador del Solar y del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en la Comisión de Constitución para exponer los proyectos de la reforma política.

No obstante, ambos acudieron al Congreso acompañados del mandatario, quien justificó que sus ministros no se presentarían en dicho grupo de trabajo por no darse las condiciones adecuadas, luego que la Comisión de Constitución archivara el proyecto referido a la inmunidad parlamentaria ante de escuchar al Ejecutivo.

Rosa Bartra lamentó que se haya roto el diálogo y aseguró que las iniciativas de reforma política seguirán el trámite establecido por el reglamento del Congreso.

Afirmó, además, que ha quedado "plenamente establecido" durante el debate en el grupo que preside que la mayoría de las bancadas está en contra del proyecto sobre la inmunidad parlamentaria.

"Hace muy mal en romperlo [el diálogo] como medio de protesta, cuando el consenso solo es posible a través del mismo. En ese sentido, las propuestas de reforma política presentadas por el Gobierno deben seguir el curso establecido, conforme a la Constitución y la ley; así como debatirse en forma suficiente para adoptar una decisión final", indicó.

"Ha quedado plenamente establecido que la mayoría de los grupos parlamentarios no está de acuerdo con eliminar la inmunidad parlamentaria, por lo que me he comprometido a presentar un proyecto de resolución legislativa para mejorar su regulación a través de la modificación del Reglamento del Congreso", manifestó.