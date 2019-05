Ejecutivo evalúa pedido para dotar de más recursos a equipo Lava Jato

El primer ministro Salvador del Solar informó que el Ejecutivo evalúa los requerimientos desde el Ministerio Público para dotar de mayores recursos al equipo especial para el Caso Lava Jato, que lidera el fiscal superior Rafael Vela y tiene entre sus integrantes al fiscal José Domingo Pérez.

Precisamente, tanto Vela, como Pérez, han señalado días atrás que el equipo —que realiza investigaciones en torno a empresas brasileñas como Odebrecht— atraviesa actualmente por una seria crisis a nivel de personal y logística.

El jefe del Gabinete comentó precisamente que ha sido informado también al respecto a través de una comunicación institucional de Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación.

“Estamos atendiendo ese requerimiento con la misma celeridad y el mismo compromiso. A través del Ministerio de Economía se está evaluando el pedido. Hay que hacer un trabajo detallado para que ver qué de lo que se puede va a poder ser otorgado de acuerdo a ley”, indicó en conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros.

Recordó que en marzo pasado se otorgó una transferencia de S/24’512.244 adicionales al presupuesto del Ministerio Público para el año 2019, a raíz de un pedido realizado por la institución ante la necesidad de financiar la asignación de mayores recursos para el reforzamiento de las fiscalías especializadas y otras a nivel nacional.

“El Ejecutivo va a seguir dándole las herramientas necesarias a las entidades de justicia para que nuestro país pueda dejar atrás estas prácticas de corrupción que han afectado la política y economía”, adelantó Del Solar.

—Advierte de “fuerzas del obstáculo” a la justicia—

De otro lado, se refirió a la citación de la Comisión de Defensa, que preside Jorge del Castillo (Apra) al ministro del Interior Carlos Morán, a fin de que explique los detalles del operativo en la casa del ex presidente Alan García el pasado 17 de abril en Miraflores.



Aunque manifestó que Morán acudirá a la convocatoria del 6 de mayo, consideró que se está “distrayendo energías constructivas para cambiar este país para distraer a la opinión pública respecto de un proceso de justicia que todos los peruanos debemos de apoyar”.

En esa línea, reiteró que le parece incorrecto “que ahora queramos entrampar las discusiones de si la detención del ex presidente Alan García cumplió con protocolos”.

“El ex presidente Alan García —lo podemos decir ahora porque hay una carta que él dejó que lo deja muy claro y porque hemos visto imágenes donde él tenía un arma en las manos— tomó la decisión de quitarse la vida cuando la justicia tocó su puerta. Eso es un hecho objetivo, no distraigamos a la opinión pública y no distraigamos el trabajo de la justicia y del propio Ejecutivo”, sostuvo.

Salvador del Solar, advirtió en ese sentido y en referencia al Gobierno: “…Nosotros no somos las fuerzas del obstáculo”. Finalmente, hizo un llamado: “Creemos que los peruanos tenemos que estar alertas, escuchar y mirar y darse cuenta quiénes están retrasando la justicia y quienes están tratando de que la justicia avance”.