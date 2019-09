Salvador del Solar cuestiona acuerdos de la Comisión de Fiscalización

El primer ministro Salvador del Solar cuestionó este martes los acuerdos tomados en la Comisión de Fiscalización del Congreso, referidos a las encuestadoras, al mensaje a la nación por 28 de julio y a los casos Chinchero y Conirsa. El jefe del gabinete se mostró sorprendido de que el Parlamento haya tomado esas decisiones "a menos de 24 horas" de la reunión entre el presidente Martín Vizcarra y el titular del Parlamento, Pedro Olaechea.

"Podemos hacer cosas que no dejan de sorprendernos - al ocurrir menos de 24 horas después de la reunión que el presidente de la República ha tenido con el presidente del Congreso en los términos más cordiales. Ahora resulta que tenemos una comisión investigadora para ver si el Consejo de Ministros autorizó al presidente [Vizcarra] hacer la propuesta que estamos discutiendo [adelanto de elecciones] o una comisión para investigar a las encuestadoras", exclamó.

Del Solar advirtió que este tipo de acciones son producto de la "polarización extrema" y el "enfrentamiento" existente y remarcó que el Ejecutivo propone el adelanto de elecciones porque con esta situación de "desconfianza" que existe en la clase política "ya no se puede seguir avanzando".

"Cuando hay menos tolerancia dejamos de ver al adversario político como tal sino como un enemigo. Pensamos que se trata de un enemigo al que hay que anular, incluso eliminar al adversario. Podemos ser adversarios políticos, pero cuando caemos en esta desconfianza ya no se puede seguir avanzando", agregó durante su presentación en la Comisión de Constitución.

El primer ministro reconoció, en esa línea, que el Ejecutivo también ha realizado acciones que han sumado a esta polarización como la propuesta de no reelección parlamentaria, el pedido de reforma a la inmunidad "o incluso el repetido uso de la cuestión de confianza"

Del Solar pidió a los parlamentarios integrantes del referido grupo de trabajo que "pongan en paréntesis sus diferencias" para discutir el proyecto de reforma constitucional para adelantar elecciones al 2020 y no perciban esta iniciativa como una que está en contra del Legislativo.

"Entendamos que la propuesta del presidente no fue presentada contra el Congreso. Es un llamado a que admitamos que la crisis de corrupción e institucionalidad, si no fuera excesivamente grave, no tendríamos a ex presidentes y líderes políticos cuestionados por la justicia", indicó.

Finalmente, el jefe del Gabinete aseveró que si la clase política se sigue atacando entre sí y "deslegitimándose", en lugar de "derrotar al adversario político, podemos terminar derrotando el futuro de nuestro país".