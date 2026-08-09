El 29 de septiembre de 2021, la 2° Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima le abrió una investigación por negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. Precisamente en ese mismo año, durante el gobierno de Pedro Castillo, Daza había sido designado por Juan Silva como Director General de la Oficina General de Articulación, Monitoreo y Evaluación de Impacto en el Ministerio de Transportes.

Dos años después, mientras ejercía sus funciones como alcalde distrital de Ancón, Daza enfrentó una investigación fiscal por presunta negligencia inexcusable o falta grave a sus obligaciones. Según el reporte del Ministerio Público, el 19 de marzo de 2025 se le inició una investigación preliminar en la Fiscalía Especializada en Delitos de Materia Ambiental de Ventanilla.

Candidato Samuel Daza visitó a Keiko Fujimori tras la victoria electoral. (FOTO: Samuel Daza Facebook)

A este proceso se suman otras dos carpetas fiscales durante su actual mandato municipal, en agosto de 2023 y octubre de 2024, por presuntos delitos contra la propiedad intelectual relacionados con la reproducción y distribución de obras sin autorización del autor.

El 31 de marzo del 2017, Daza fue intervenido manejando bajo los efectos del alcohol en Puente Piedra y dio positivo en el examen de alcoholemia. Pese a ser ingeniero de transportes, según el parte declaró a la policía que era “obrero”.

También fue denunciado en la Comisaría de Comas por maltrato psicológico: la madre de su hijo lo acusó de agredirla con insultos en el 2013. Dos años después, el 5° Juzgado de Paz Letrado emitió una sentencia firme que lo obligó a pagar una pensión de alimentos.

Denuncia contra Samuel Daza por manejar en estado de ebriedad.

Este Diario buscó insistentemente la versión del candidato a través de su área de prensa. A pesar de que recibió las consultas desde hace más de una semana, el candidato fujimorista decidió no responder.

Nexos del candidato

Samuel Daza saltó a la palestra pública cuando presidió la Federación Nacional de Taxi y Colectivo, agrupación señalada de avalar unidades vinculadas accidentes de tránsito. De hecho, ha planteado que la ATU otorgue una amnistía para que los informales recuperen las licencias que perdieron.

Reporte fiscal del candidato de Fuerza Popular.

Haydee Espinoza Díaz acompaña a Samuel Daza en la lista presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como candidata a regidora número 4.

No es su única relación con el candidato. Espinoza fue su socia en Traffik Ingeniería & Consultoría S.A.C. —la empresa de Daza que obtuvo contratos por más de 14 millones de soles con el Estado— y también trabajó como asistente en la Municipalidad durante la gestión del propio Daza.

El dato: Daza declara poseer siete inmuebles valorizados en un total de S/ 1’014.653, pero la gran mayoría de su patrimonio es informal: cinco de sus siete propiedades no están inscritas en Registros Públicos (SUNARP).

Ha transitado por cuatro organizaciones políticas. Fue candidato del PPC y de Perú Patria Segura, logró la alcaldía de Ancón con Podemos Perú y, tras renunciar a este último en 2025, se unió a Fuerza Popular.

Unidad de Investigación