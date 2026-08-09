icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El fujimorismo apostó por Samuel Daza para pelear el sillón municipal. Daza, quien es alcalde de Ancón, carga registros fiscales, un cuestionado paso por el Ministerio de Transportes –en la gestión del hoy prófugo Juan Silva– y una hoja de vida marcada por episodios controversiales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.