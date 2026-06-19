Busca ganar terreno sin los votos del extranjero. El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) volvió a cuestionar e intentar desconocer los votos emitidos en el exterior al alegar presuntas irregularidades, manipulación en la votación y cambios repentinos en la cadena de custodia para el traslado de las actas de la segunda vuelta presidencial.

En conferencia de prensa, —en la que participaron integrantes de su plancha presidencial, el abogado Roy Mendoza y el vocero del partido Marco Zevallos— sostuvo que en esta etapa de los comicios —en la que su rival Keiko Fujimori (Fuerza Popular) mantiene una ventaja de alrededor de 40 mil votos— debe garantizarse mayor transparencia y ausencia de controversias. Añadió que el proceso electoral aún “no concluye”.

“Hoy estamos sustentando una afectación grave al proceso electoral al haber cambiado las normas electorales de segunda vuelta a petición de parte de la Cancillería. [...] Ponemos en cuestión el debido proceso respetando los votos de nuestros hermanos en Perú que han dicho su verdad electoral y ya se sabe; como nuestros hermanos peruanos en el exterior, a los cuales nunca se debió haber manipulado su votación porque eso tiene que respetarse irrestricto”, señaló.

Conferencia de prensa del candidato de juntos por el Perú, Roberto Sánchez, sobre las acciones que tomarán frente a los posibles actos de fraude en el conteo de votos de la ONPE. Fotos: César Campos/ @photo.gec

Los cuestionamientos de Sánchez se producen mientras su partido impulsa recursos para anular 647 mesas en el extranjero y 1.751 en el país. Días atrás, Walter Ayala, vocero de su partido, había presentado una acción de amparo para anular todo el procedimiento electoral desarrollado en el extranjero. Allí también cuestionó la cadena de custodia en el traslado de las actas del extranjero a Perú.

Argumentó que la ONPE vulneró el principio de intangibilidad de la normativa electoral al emitir la Resolución Jefatural 090-2026, el 29 de mayo, mediante la cual dejó sin efecto el escaneo y la digitalización de las actas en el exterior.

En respuesta, la ONPE desmintió esa versión e indicó que no modificaron las reglas del proceso, que se dejó de utilizar el aplicativo para digitalizar las actas en los consulados a pedido de la Cancillería; y que tras una evaluación técnica se optó por retomar el método tradicional de traslado físico de documentos para evitar cualquier tipo de manipulación.

Cuestionamientos al proceso de segunda vuelta

Lejos de aceptar los resultados, Sánchez insistió en que estos cambios fueron irregulares debido a que se realizaron a pocos días de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. En ese sentido, pidió que el pleno del JNE resuelva conforme a derecho las apelaciones presentadas por su partido contra las resoluciones que rechazaron sus pedidos de nulidad sobre mesas de sufragio en el exterior.

Una de estas apelaciones, relacionada con las mesas observadas en Estados Unidos, será evaluada en audiencia este viernes a las 10:30 a. m. La otra, que busca anular mesas de votación en Argentina, aún se encuentra en trámite.

En tanto, luego de cuestionar los procedimientos y votos aparentemente manipulados, Sánchez intentó justificar su denuncia al referir que la controversia no es por el resultado electoral, sino por cómo se llevó adelante el proceso y los mecanismos que los órganos electorales utilizaron.

“No están discrepando de cómo se votó en los peruanos en el exterior sino a lo general y fundamental, la intangibilidad normativa, el cambio de la ley de procedimiento de la segunda vuelta, de no haber respetado la cadena de custodia. ¿Con qué certeza se ha cambiado la digitalización? ¿Dónde era más difícil la digitalización en la primera vuelta con más de 25 candidatos o en la segunda vuelta con más de dos? En la primera sí se digitalizó“, criticó.

Conferencia de prensa del candidato de juntos por el Perú, Roberto Sánchez, sobre las acciones que tomarán frente a los posibles actos de fraude en el conteo de votos de la ONPE. Fotos: César Campos/ @photo.gec

De otro lado, Sánchez informó que su bancada en el Congreso Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial empezó a recolectar firmas para interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, al considerar que es aparente responsable de los votos en el exterior.

En paralelo, convocó a una marcha para este viernes 19 de junio, “en defensa del voto popular”, la cual busca, según él, transparencia y justicia electoral. El candidato afirmó que asistirá a la movilización junto con otros movimientos políticos.

“Vamos a poner todo lo que corresponda para que (la movilización) sea ejemplar, festiva, pacífica y democrática como tiene que ser. Llamamos a todo nuestro pueblo”, refirió Sánchez.

Yapes y donaciones a Juntos por el Perú

En medio de estas declaraciones, el candidato presidencial Roberto Sánchez cedió la palabra a la tesorera de Juntos por el Perú, Luzmila Ayay, encargada de recibir las donaciones que la agrupación solicitó para financiar el pago de las tasas electorales correspondientes a los recursos de apelación contra resoluciones que declararon improcedentes pedidos de nulidad y otros planteamientos vinculados a la segunda vuelta.

Durante su intervención, Ayay informó que el partido logró recaudar un total de S/ 787.599 mediante aportes de simpatizantes. Según precisó, dichos recursos permitieron cubrir el pago de 744 tasas electorales para la presentación de recursos relacionados con solicitudes de nulidad y actas observadas durante el proceso de segunda vuelta presidencial.

“Informamos que las cuentas bancarias y la billetera digital Yape, utilizados para esta campaña de recaudación serán puestas a disposición de la fiscalización de la ONPE. Asimismo, dichas cuentas serán cerradas con intervención notarial. El monto total que hemos recaudado asciende a 787.599 soles, recursos que permitieron la adquisición de 744 tasas priorizadas para sustentar los recursos presentados en defensa de la voluntad popular. Reiteramos que toda la información financiera será entregada a las autoridades correspondientes”, indicó tras leer un comunicado en vivo.

Agregó que: “Desde el partido Juntos por el Perú agradecemos a todas las personas que con sus aportes solidarios hicieron posible sostener la defensa legal del voto popular mediante la presentación de recursos de apelación vinculados a pedidos de nulidad de mesas de sufragio de Lima y Estados Unidos, logrando que se acepten el primer recurso de apelación para la nulidad de 1751 mesas en Lima”.