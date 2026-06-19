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Resumen

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Busca ganar terreno sin los votos del extranjero. El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) volvió a cuestionar e intentar desconocer los votos emitidos en el exterior al alegar presuntas irregularidades, manipulación en la votación y cambios repentinos en la cadena de custodia para el traslado de las actas de la segunda vuelta presidencial.

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