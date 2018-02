El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, asegura que no respalda a funcionarios de instituciones que no sean del Ministerio Público. Eso lo reserva para los fiscales que trabajan con él. Esta precisión la hace al ser consultado sobre el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez.

— ¿Usted respalda el trabajo del procurador Ramírez?

Lo explicaré de la siguiente manera: el monto de reparación civil que dio a conocer el procurador fue ampliamente criticado y yo me sumé a esas críticas. Lo que pienso es que él tiene que explicar cómo es que llegó a esa cifra. Tiene que sustentarlo debidamente porque si no, va a entenderse que no ha hecho bien sus cálculos y eso le hace poco favor a su función.

— Le hago la mención porque usted dio una entrevista en la que dijo que le parecía razonable la reparación civil que anunció el procurador.

La pregunta fue en el sentido que si me parecía razonable la explicación que me dio a mí el procurador [el martes], a eso dije que sí. Luego dije que él tiene que explicar y precisar cómo es que llega a ese monto [S/3.468 millones], porque a mí me pareció bastante elevado y todo el mundo coincide en ello.

— Entonces, para que quede claro, ¿lo respalda?

Yo creo que él debe explicar mejor sus cifras. Yo cuando hablo de respaldos, solo lo hago con los fiscales que trabajan conmigo.

— ¿El procurador fue un factor que entorpeció la declaración de Barata?

Creo que en su momento hubo un ambiente no muy claro, que se ha disipado y superado. De tal manera que la empresa ya entiende que las diligencias son necesarias y la declaración de Barata se dará a fines de este mes.

— ¿Llegó a ser un obstáculo el procurador?

Fue un freno quizás, pero no un obstáculo fuerte.

— La defensa de Barata estuvo a punto de patear el tablero...

Lo que tiene que quedar claro es que la fiscalía busca la investigación penal, la reparación civil va por otro lado. Nosotros negociamos la colaboración eficaz en el tema penal. Si hay implicancias civiles, lo ve la procuraduría.

— Ayer recibieron el acuerdo de no incriminación que los fiscales peruanos deben firmar antes de interrogar a Barata en Sao Paulo.

Sí. Nosotros hemos cumplido con las pautas de la justicia brasileña. Estamos listos para recibir la declaración.

— ¿Se tiene seguridad de que Barata, además de su testimonio,entregará pruebas documentarias?

Nosotros aspiramos a que brinde todas las declaraciones que sean necesarias para todas las investigaciones en curso que tenemos. Y esperamos que las acompañe con una documentación.

— ¿Los fiscales tendrán total libertad de preguntar?

Los fiscales van a actuar con absoluta libertad y autonomía. Acá no hay direccionamiento ni nada por el estilo. Ellos harán las preguntas que consideren necesarias para sus investigaciones.

— ¿Preguntar incluso sobre el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski?

Sobre todos. Depende de cada fiscal, del pliego de preguntas que tenga. Además, existe la disposición de Jorge Barata a responder.

—El testimonio que dará Barata lo hará como testigo, ¿por qué aún no se cierra su colaboración eficaz?

Porque el fiscal Hamilton Castro aún se encuentra en la etapa de verificación de la información que ha recibido.

— El Ejecutivo ha propuesto, mediante un proyecto de ley, la colaboración eficaz de personas jurídicas. ¿Es un avance para investigar el Caso Lava Jato?

Nosotros creemos que con la ley vigente sí se puede aplicar la colaboración eficaz de empresas. Es lo que estamos viabilizando con Odebrecht. Pero si sale una ley [específica], sería mucho mejor.

— De aprobarse el proyecto, ¿tendrá un efecto significativo en la investigación?

Creo que habrá un mejor momento para investigar. Creo que sería bueno si se llega a una postura política que, por un lado, genere controles para que las empresas sigan operando y, a la vez, paguen la reparación civil y colaboren con la justicia.

