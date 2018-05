El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, niega que haya un linchamiento político de la fiscalía contra el ex presidente Humala. Admite una demora en la presentación de la acusación fiscal por lavado de activos y espera que esta se haga en pocos días.

—El fiscal Germán Juárez ha sido cuestionado por solicitar la incautación de bienes de los Humala Heredia, entre ellos la vivienda familiar. ¿Apoya esa decisión?

El trabajo de los fiscales debe ser respetado. Esta decisión ha sido evaluada por el fiscal y autorizada por el juez. Si las partes no están de acuerdo, pueden impugnar. La decisión del fiscal está sustentada, quizá no hubiera sido lo más oportuno en este momento, pudo ser antes, pero es su decisión. Igual la del juez. Si ha habido una omisión o exceso procesal, para eso esta la instancia superior y yo espero que la sala se pronuncie pronto.

—Se cuestiona que la incautación no sería proporcional teniendo en cuenta que la casa en cuestión ya estaba embargada.

Eso es materia de discusión procesal y debe quedar entre las partes y el juez, no generar un debate externo. Yo puedo decir que las incautaciones se deben dar al comienzo de la investigación y el embargo al final, porque es para el pago de la reparación civil, pero lo prudente es dejar que los cuestionamientos queden dentro del proceso.

—La defensa considera que no se puede incautar cuando aún no hay acusación fiscal.

Eso no es cierto. No se va a incautar en el juicio oral, ¿no? Se incauta en la [etapa de] investigación fiscal.

—¿Cómo califica el desempeño del juez Richard Concepción Carhuancho, que ha sido muy criticado por autorizar la incautación?

No debo calificar la actuación de jueces y fiscales. Podemos estar en desacuerdo, no nos puede gustar su decisión, pero hay que respetar lo que él decide y hacer quizá un comentario jurídico crítico del tema, pero de allí a llegar a los insultos me parece muy negativo para el sistema de justicia penal.

—El juez ha sido recusado por la defensa en este caso bajo el argumento de que está parcializado.

Un juez no puede estar parcializado. He escuchado decir que ha habido una comunicación muy cercana entre el fiscal y el juzgado. No es así. Muchos pedidos de los fiscales no los acepta el juez, y si lo hace es porque el pedido es coherente.

—¿Richard Concepción tiene las credenciales para seguir viendo este caso?

Es un juez que ha demostrado conocer el procedimiento y que ha dictado muchas resoluciones en favor de la lucha contra la corrupción a pedido del Ministerio Público. No sé cuál será su futuro, eso lo decidirá la corte.

—¿Esperaba que él recibiera el respaldo del presidente del Poder Judicial?

Lo normal es que los jueces se sientan respaldados por sus jefes. Y si hay un llamado de atención, pues se hace internamente, como yo lo hago. Pero de allí a generar una crítica y que se haga pública, no es lo que yo hubiera hecho.

—¿Es una intromisión del ministro de Justicia decir que la incautación es arbitraria, desproporcionada y contraria al principio de igualdad ante la ley?

Hay que dejar que la justicia avance con sus propios pasos. Desde fuera podemos mirar y criticar, pero nada más. Quienes deciden aquí son los jueces y los fiscales y hay que respetarlos.

—El ex presidente Humala afirma que hay un linchamiento político contra él.

Es su apreciación, yo no lo veo así. Linchamiento político, no. Por lo menos de parte de la fiscalía no hay nada. Investigamos este caso como cualquier otro, lo que pasa es que tiene una connotación especial por las personas que están siendo investigadas.

—¿Por qué la demora del fiscal para acusar?

Eso es algo que podemos aceptar como crítica. Ha habido demora que no es exclusiva del fiscal, sino también por las diligencias que se tienen que practicar. Pero está dentro del plazo. Yo espero que lo haga ya para que se dilucide el caso en el juicio oral. Entiendo que en los próximos días o pocas semanas estará formulando la acusación escrita.

—¿Qué medidas está tomando para que las acusaciones fiscales en general no demoren tanto?

Hoy [ayer] voy a impartir una directiva para que actúen con mayor prontitud, sin que esto signifique obviar diligencias importantes. En San Juan de Lurigancho una fiscalía tiene tres mil casos. Es bastante carga procesal.

—Necesitamos más fiscales.

No tenemos fiscales. En San Juan de Lurigancho hay un millón 200 mil personas y poquísimos fiscales. El Estado tiene que invertir más en justicia.