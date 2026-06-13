El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, vuelve a sembrar dudas sobre el proceso electoral pese a que el conteo oficial de votos aún no ha concluido y ahora le propone a su contendora, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), solicitar conjuntamente el recuento de todos los votos, en especial en Lima y el extranjero, donde considera que hubo irregularidades.

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“Tiene razón la señora Keiko Fujimori. Nos ha invitado a un diálogo, a un consenso, a un respeto sacrosanto de la legitimidad y la transparencia de este proceso. Es por ello que, en ese contexto, yo le propongo que conjuntamente solicitemos, en el marco del debido proceso, la institucionalidad del proceso electoral [...] que hagamos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso , expresó este viernes en conferencia de prensa.

Flanqueado por los integrantes de su equipo, Sánchez precisó que su pedido busca, en especial, que se haga un recuento de los votos en lugares donde existan “indicios” de que el proceso electoral no haya llevado con la “transparencia que corresponde”, refiriéndose a la votación en Lima y el extranjero.

“Ellos quieren anular votos nuestros del sur [...] Nosotros estamos incubando irregularidades en Lima y [...] la votación de peruanos en el exterior”, aseveró.

“Millones de peruanos vamos a ganar si el proceso es de transparencia y total. Yo le invito, señora Keiko Fujimori, a que demos ese legado de transparencia, certeza, cero controversia y democracia”, remarcó.

El líder de JP expresó su respaldo a las manifestaciones autoconvocadas por sus simpatizantes y llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica.

Además, pidió apoyo económico para pagar las tasas de los recursos que presentará ante el JNE. “Estamos haciendo una actividad solidaria para autofinanciar con la solidaridad de todos los ciudadanos de nuestro pueblo y poder cumplir el pago de tasas. (...) Tenemos plazo hasta mañana (sábado), todavía hay tiempo para que todos podamos colaborar S/1, S/2, S/3 y vamos a lograr pagar esas tasas”, apuntaló.

Sánchez dio la conferencia de prensa en compañía de los integrantes de su equipo y su candidata a la vicepresidencia Analí Márquez Huanca. Lo acompañaron el abogado de la agrupación, Roy Mendoza; el secretario general, Ernesto Zunini; Walter Ayala, Anahí Durand y Marco Zevallos.

Todos ellos expresaron declaraciones que ponen en tela de juicio el proceso.

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Mendoza anunció que presentarán recursos de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto de las 1.600 actas que han comenzado a resolverse. Asimismo, cuestionó que las actas provenientes de Buenos Aires, Argentina, hayan llegado recién el miércoles por la noche, hecho que calificó de “gravísimo”.

Según explicó, ello impidió que presentaran recursos de nulidad dentro del plazo establecido; sin embargo, aseguró que igualmente harán la presentación correspondiente.

De otro lado, sostuvo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cambió “las reglas del juego” respecto a las actas del extranjero, pues, según afirmó, estas dejaron de digitalizarse para ser trasladadas al país mediante valijas diplomáticas. “No estamos cuestionando que vengan en valijas. Estamos cuestionando la demora”, acotó.

Además, detalló que pedirán el padrón de votantes de Argentina y Estados Unidos.

Comentarios similares hicieron Zevallos y Zunini.

“Eso es lo único que estamos planteando y hay dos hechos que nos parecen sumamente relevantes: que se explique el tema de la cadena de custodia en el caso de las actas que han venido de Argentina y segundo la modificación de una norma interna efectivamente que no ha sido comunicada a los partidos políticos en contienda”, expresó Zevallos.

“Es inadmisible que a mitad del proceso electoral se cambien las directivas que regulan el proceso electoral y se cambien específicamente aquellas vinculadas al voto de peruanos en el exterior, porque hoy sabemos que, en el territorio nacional, Juntos por el Perú y Roberto Sánchez Palomino han tenido una mayoría”, dijo a su turno Zunini.

A su turno, Ayala expresó que, según la Organización de Estados Americanos (OEA) “existen irregularidades escandalosas”. Sin embargo, al ser consultado por la prensa, precisó que se referían a las empresas encuestadoras.

Finalmente, Durand subrayó que los integrantes de JP han sido “muy cuidadosos en no caer en narrativas fraudistas”.

“Nosotros no hemos llamado a la insurgencia, no estamos amenazando autoridades electorales, estamos siendo muy responsables, pero al mismo tiempo estamos ejerciendo nuestro derecho a la defensa electoral”, indicó.

Críticas

Los especialistas en derecho electoral José Tello, Fernando Rodríguez Patrón y Alejandro Rospigliosi criticaron la actitud del candidato y señalaron que está cayendo en “tergiversaciones”, intentos de dilación, y “ manotazos de ahogado”.

Advirtieron, además, que las normas electorales no prevén el recuento de votos de todo un proceso y que, por más que Fujimori aceptara, la decisión final la tiene el Jurado Nacional de Elecciones.

Tello señaló que Juntos por el Perú está generando “narrativas que no tienen ni pies ni cabeza”, muy parecidas - a su criterio - a las de la primera vuelta.

“Los personeros de Juntos por el Perú no han presentado pedidos de nulidad en mesa. Queda la causal que se interpone directamente ante los Jurados Electorales Especiales (JEE), que es la de fraude. Pero, ¿cómo van a alegar fraude si sus propios personeros no han escrito ni una sola observación señalando que hubo fraude?”, cuestionó.

El experto de Aklla dijo que, el partido de izquierda, necesitaría por lo menos 1 millón 200 mil dólares para pagos de tasas en primera y segunda instancia. A su juicio, se trata de una estrategia disuasiva y discurso político porque “saben que no tienen contenido legal y tampoco van a llegar a las instancias jurisdiccionales porque no van a pagar las tasas”.

De otro lado, aseveró que “no hay ninguna irregularidad” en que se disponga que las actas no se digitalicen y lleguen en valijas diplomáticas.

“Sánchez está tomando las cosas de una manera equivocada. Si es que le toca perder, tendrá que hacerlo [...] Se está comportando exactamente igual que Rafael López Aliaga, a quien tanto criticó”, agregó.

“El candidato de Juntos por el Perú ha incurrido en una tergiversación de los conteos rápidos, no es un resultado oficial y es un tema que no viene ahora al caso”, concluyó.

Rodríguez Patrón subrayó que la figura del recuento tiene un marco normativo y la solicitud de Sánchez no se ajusta a ninguno de los supuestos en los que procede esta figura. “Esto procede en el caso de que haya actas observadas, si no las hay no procede el recuento. Esta figura aplica cuando faltas firmas de los miembros de mesa en las actas o si hay dígitos ilegibles o cuando hay error aritmético”, remarcó.

El especialista remarcó que la norma señala explícitamente que no procede el recuento de votos en actas que no han sido observadas.

“El candidato Sánchez quiere un recuento de votos. ¿Qué me revela eso? Que está desesperado [...] Además, está muy mal asesorado. Señalaron, en la conferencia de prensa, que no puede ser que actas de Oceanía lleguen antes, ¿acaso no saben que estos países votan un día antes? Para ellos esto es irregular”, criticó.

“¿La real opinión es que no importa como votaron los electores sino cómo se están trayendo las actas?”, cuestionó también.

En su opinión, Sánchez busca apelar actas cuya decisión es “irreversible” y que lo que pretende es “dar un mensaje político” porque es consciente que no le favorecen.

Asimismo, remarcó que ninguno de los conteos rápidos lo dio como ganador, sino que mencionarion que había un empate técnico. “Las encuestadoras no son la ONPE ni el JNE”, puntualizó.

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A su turno, Rospigliosi resaltó que el derecho de elegir y ser elegido “tiene límites y marcos legales que no se pueden romper”.

“No se trata de decir borrón y cuenta nueva y cuenten nuevamente si no hay sustento legal”, afirmó.

El especialista indicó que Sánchez atraviesa “una comprensible desesperación” al ver que está perdiendo el conteo de votos. “Él debe anteponer el respeto a la legitimidad, al estado de derecho [...] Nada está dicho hasta que el JNE no publique la resolución en El Peruano, todo puede pasar”, acotó.

Rospigliosi exhortó a Sánchez a tomar la actitud de Al Gore en la elección del 2000 con George Bush. “Gore dijo que debe prevalecer el respeto a la legitimidad a la democracia y la institucionalidad a su deseo de ser presidente. Hay que tener grandeza para saber ganar y saber perder. Eso debería aprender Roberto Sánchez”.