Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, vuelve a sembrar dudas sobre el proceso electoral pese a que el conteo oficial de votos aún no ha concluido y ahora le propone a su contendora, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), solicitar conjuntamente el recuento de todos los votos, en especial en Lima y el extranjero, donde considera que hubo irregularidades.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.