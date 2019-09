El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) José Luis Sardón invocó a su colega, Marianella Ledesma, que precise quién le ofreció continuar en la institución a cambio de un voto unánime a favor del hábeas corpus que busca la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Me parece que Marianella Ledesma debe aclarar y decir con toda precisión quién hizo semejante ofrecimiento. Me parece sumamente grave lo que dice. Debe precisarse quién le trasmitió semejante ofrecimiento”, dijo Sardón, desde Arequipa.

En una entrevista con el semanario Hildebrandt en sus trece, Ledesma respondió lo siguiente: “No voy a ser infidente, pero es cierto, me dijeron que lo ideal sería que todos salgamos de manera unánime, armoniosa, pacífica y consolidemos una posición en relación a este tema (hábeas corpus de Keiko Fujimori). Y mi respuesta fue que eso era imposible”.

Sardón señaló que en Arequipa, donde participaron en una sesión plenaria del TC, le invocó a Ledesma a precisar quién le hizo “semejante ofrecimiento”.

#LOÚLTIMO José Luis Sardón, miembro del TC: "Marianella Ledesma debe aclarar y decir con precisión quien le ha hecho semejante ofrecimiento (sobre el hábeas corpus de Keiko Fujimori), es grave lo que dice. Le invoco a que diga quien le hizo ese ofrecimiento" — Política El Comercio (@Politica_ECpe) September 27, 2019

“Ahora, a la salida de la audiencia, le he invocado y repito la invocación en público, que diga quién le trasmitió semejante ofrecimiento [...] Si es que es verdad, le hace un tremendo daño, pero creo que todavía le corresponde a mi colega Marianella Ledesma, en aras de preservar la institucionalidad del TC por el que trabajamos estos cinco años, debe precisar quién hizo esto”, añadió.

Sardón aseguró que él no ha sentido presión alguna como la que ha revelado Marianella Ledesma, ni por el caso Keiko Fujimori ni por otro. “La gente sabe cuál es mi línea de conducta”, indicó.

También dijo que, si es que hubo algún pedido para lograr un voto unánime en el caso de Keiko Fujimori dentro del TC, no es algo sobre lo que deba hacerse escándalo.

“Lo que ella dice en el cuerpo de la entrevista es que se hace una invocación de sacar una decisión unánime. Eso no es a cambio de quedarse en el TC. Esa invocación las hace siempre el presidente del TC [...] No hay nada malo en invocar a sacar decisiones unánimes. No son deseables los votos singulares”, comentó.