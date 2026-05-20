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Resumen

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Este jueves 21 de mayo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) llevará adelante la etapa de “Evaluación de conocimientos” de los siete postulantes que fueron declarados “aptos” para continuar en el Concurso Público para la Selección y Nombramiento del Jefe de la Oficina Nacional De Procesos Electorales (ONPE).

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