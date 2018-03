Secretaria de PPK no acudió a declarar ante la fiscalía

Gloria Jesús Kisic Wagner, secretaria del presidente Pedro Pablo Kuczynski, no acudió a la citación que le realizó el Equipo Especial Anticorrupción del Caso Lava Jato.

Fuentes del Ministerio Público informaron a El Comercio que Kisic Wagner solicitó la reprogramación de su declaración en el marco de la investigación que realiza la fiscalía en torno a empresas vinculadas a PPK que recibieron pagos de la empresa Odebrecht.

Como se recuerda, según información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que posee la fiscalía desde inicios de marzo y que recientemente fue entregada a la Comisión Lava Jato, PPK y Kisic poseían una cuenta mancomunada en la que recibieron dinero de la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Ltda, una de las persona jurídicas investigadas por la fiscalía.

Según la nota de inteligencia, el proyecto H2Olmos —a cargo de Odebrecht— transfirió US$1’665.000 a la cuenta de First Capital Inversiones y Asesorías Ltda. y desde allí se derivó la suma de US$609.950 a una cuenta mancomunada en el BCP a nombre de Pedro Pablo Kuczynski Godard y de su secretaria personal Gloria Jesús Kisic Wagner.

Si bien Kisic Wagner ha justificado la recepción de los US$609.950 mostrando la copia del recibo por honorarios Nro. 001-00032 de fecha 30/11/2012 girado por Kuczynski Godard, en el cual señala que el cobro de US$610 mil correspondió al concepto de “servicio de asesorías financiera H2Olmos SA, tercera etapa del Proyecto Olmos”, la fiscalía necesita más respuestas.

Y es que el documento de la UIF también indica que Kisic aparece como co-fundadora de la off shore Dorado Asset Management Company Sac, trasladada desde las Islas Vírgenes Británicas hacia Perú el 11/07/2014. Dicha empresa, antes de su reubicación, se denominó Dorado Asset Management Ltda., y estaba administrada por cinco personas.

Dorado Asset Management Ltda. transfirió US$674.000 a la cuenta de PPK y esta, a su vez, las derivó entre 2006 y 2012 a Westfield Capital, otra empresa investigada.

La fiscalía fijará una nueva fecha para tomar la declaración de la secretaria de PPK.

Por lo pronto, mañana esperan tomar la declaración del ex ejecutivo del BCP, Andrés Milla Comitre, quien fue designado por el ex socio de PPK, Gerardo Sepúlveda, como ex gerente de First Capital en el Perú.

