La virtual presidenta, Keiko Fujimori, continuó este martes con su agenda de reuniones en su local de campaña, donde recibió al exlíder del Partido Humanista, Yehude Simon, y a una delegación de agricultores de Arequipa para dialogar sobre promesas de campaña y planes de gobierno.

Tras el encuentro, Simon expresó su respaldo al llamado al diálogo formulado por Fujimori y sostuvo que el país debe iniciar una etapa de reconciliación luego de concluir el proceso electoral.

En declaraciones a la prensa, el exgobernador regional de Lambayeque afirmó que la atención debe centrarse en los desafíos que enfrentará la próxima administración y no en la candidatura derrotada de Roberto Sánchez.

“ No es hora de hablar de Roberto Sánchez, es hora de hablar del nuevo gobierno y de lo que ella dijo con mucha fortaleza: voy a hablar con quienes fueron mis rivales, porque tenemos que hacer el esfuerzo de la reconciliación, trabajar con los hermanos del sur y generar confianza”, manifestó.

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Yehude Simon, exlíder del Partido Humanista: Keiko Fujimori ha dicho que gobernará para todos, incluso que hablará con sus rivales. Tenemos que hacer el esfuerzo de la reconciliación, de trabajar con los hermanos del sur y generar confianza



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Consultado sobre su acercamiento a Keiko Fujimori, Simon precisó que no integra Fuerza Popular y señaló que su participación responde a la necesidad de contribuir a la estabilidad del país una vez culminado el proceso electoral.

“Yo no pertenezco a Fuerza Popular. Cuando un proceso electoral termina hay que construir puentes y estabilizar el país” , indicó.

Asimismo, recordó que en anteriores gestiones también mantuvo espacios de diálogo con distintos presidentes y líderes políticos.

“Lo hice con el doctor Alan García, lo hice con PPK y con otros gobiernos. Los peruanos tenemos que entender que cuando termina una elección debemos respetar el resultado y generar confianza”, añadió.

Respecto a las iniciativas de algunos sectores para cuestionar los resultados electorales en instancias internacionales, Simon señaló que se trata de decisiones que corresponden a quienes las promueven.

El exdirigente también afirmó que debe respetarse la decisión expresada por la ciudadanía en las urnas.

“Si hoy le corresponde a una mujer ser presidenta de la República porque así votó el pueblo, hay que respetarlo” , sostuvo.

Sobre la conformación del próximo gabinete ministerial, Simon indicó que durante la reunión no se abordó ese tema y señaló que la decisión continúa siendo evaluada por Keiko Fujimori.