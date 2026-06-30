La virtual presidenta, Keiko Fujimori, continuó este martes con su agenda de reuniones en su local de campaña, donde recibió al exlíder del Partido Humanista, Yehude Simon, y a una delegación de agricultores de Arequipa para dialogar sobre promesas de campaña y planes de gobierno.
La virtual presidenta, Keiko Fujimori, continuó este martes con su agenda de reuniones en su local de campaña, donde recibió al exlíder del Partido Humanista, Yehude Simon, y a una delegación de agricultores de Arequipa para dialogar sobre promesas de campaña y planes de gobierno.
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Tras el encuentro, Simon expresó su respaldo al llamado al diálogo formulado por Fujimori y sostuvo que el país debe iniciar una etapa de reconciliación luego de concluir el proceso electoral.
En declaraciones a la prensa, el exgobernador regional de Lambayeque afirmó que la atención debe centrarse en los desafíos que enfrentará la próxima administración y no en la candidatura derrotada de Roberto Sánchez.
“No es hora de hablar de Roberto Sánchez, es hora de hablar del nuevo gobierno y de lo que ella dijo con mucha fortaleza: voy a hablar con quienes fueron mis rivales, porque tenemos que hacer el esfuerzo de la reconciliación, trabajar con los hermanos del sur y generar confianza”, manifestó.
#EnVivo— Canal N (@canalN_) June 30, 2026
Yehude Simon, exlíder del Partido Humanista: Keiko Fujimori ha dicho que gobernará para todos, incluso que hablará con sus rivales. Tenemos que hacer el esfuerzo de la reconciliación, de trabajar con los hermanos del sur y generar confianza
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Consultado sobre su acercamiento a Keiko Fujimori, Simon precisó que no integra Fuerza Popular y señaló que su participación responde a la necesidad de contribuir a la estabilidad del país una vez culminado el proceso electoral.
“Yo no pertenezco a Fuerza Popular. Cuando un proceso electoral termina hay que construir puentes y estabilizar el país”, indicó.
Asimismo, recordó que en anteriores gestiones también mantuvo espacios de diálogo con distintos presidentes y líderes políticos.
“Lo hice con el doctor Alan García, lo hice con PPK y con otros gobiernos. Los peruanos tenemos que entender que cuando termina una elección debemos respetar el resultado y generar confianza”, añadió.
Respecto a las iniciativas de algunos sectores para cuestionar los resultados electorales en instancias internacionales, Simon señaló que se trata de decisiones que corresponden a quienes las promueven.
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El exdirigente también afirmó que debe respetarse la decisión expresada por la ciudadanía en las urnas.
“Si hoy le corresponde a una mujer ser presidenta de la República porque así votó el pueblo, hay que respetarlo”, sostuvo.
Sobre la conformación del próximo gabinete ministerial, Simon indicó que durante la reunión no se abordó ese tema y señaló que la decisión continúa siendo evaluada por Keiko Fujimori.
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