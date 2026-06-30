Keiko Fujimori continúa reuniones en su local de campaña. (Foto: Andina)
Keiko Fujimori continúa reuniones en su local de campaña. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La virtual presidenta, Keiko Fujimori, continuó este martes con su agenda de reuniones en su local de campaña, donde recibió al exlíder del Partido Humanista, Yehude Simon, y a una delegación de agricultores de Arequipa para dialogar sobre promesas de campaña y planes de gobierno.

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