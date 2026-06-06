Más de 27 millones de peruanos están llamados este domingo 7 de junio a las urnas para elegir al próximo presidente de la República entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respectivamente.

Fujimori y Sánchez pasaron al balotaje tras una compleja primera vuelta. El proceso estuvo marcado por una cifra inédita de 35 candidatos presidenciales, la cédula de votación más grande y costosa de la historia y la ineficiencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para organizar los comicios. Esto último provocó la salida de Piero Corvetto de la jefatura del organismo. En su lugar fue designado Bernardo Pachas, quien tiene a su cargo la conducción del ente durante esta segunda vuelta.

Según informó la ONPE, la cédula de sufragio para la segunda vuelta ha reducido considerablemente su tamaño y ha sido rediseñada. La cartilla de votación tendrá ahora una orientación horizontal y medirá 21 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo. En contraste, la cédula utilizada en la primera vuelta alcanzaba los 44 centímetros de largo por 42 centímetros de alto, debido a que incluía cinco elecciones simultáneas: la fórmula presidencial, los senadores nacionales, los senadores regionales, los diputados y los representantes al Parlamento Andino.

En la primera vuelta, debido al retraso en la instalación de las mesas, que dejaron a más de 50 mil ciudadanos sin votar - en especial en distritos del sur de Lima-, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tuvo que ampliar la jornada hasta el lunes 13 de abril. Sin embargo, el organismo electoral minimizó los hechos y señaló que el ausentismo tuvo diversos factores, como condiciones socioeconómicas, motivación política, dificultades de transporte y distancia a los locales de votación.

La complejidad de esta elección no hace sino volver aún más determinante el rol de cada uno de los 27 millones 325 mil 432 peruanos llamados a las urnas. En 2021, con casi seis millones y medio de peruanos que no votaron, el ausentismo terminó siendo decisivo en el ajustado cara a cara entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Un resultado tras el cual el país tuvo cuatro jefes de Estado en un período en el que solo debió tener uno.

El sufragio es obligatorio para los peruanos de entre 18 y 70 años. No hacerlo conlleva una multa, la cual varía según la clasificación socioeconómica del distrito del DNI y puede llegar hasta los S/110 (2% de una UIT).

Cabe señalar que la jornada electoral se inicia a las 7 a.m. y culmina a las 5:00 p.m. en el Perú y el extranjero.

Lee también | Elecciones 2026: Segunda vuelta tendrá casi tres veces más veedores que en el 2021

Lima es la región con la mayor cantidad de electores del país, al concentrar a 8′651.028 ciudadanos hábiles para sufragar. De ese total, más de 7 millones de votantes pertenecen a Lima Metropolitana. Los distritos con la mayor población electoral son San Juan de Lurigancho, con 812.692 electores; San Martín de Porres, con 531.448; y Ate, con 488.948 ciudadanos habilitados para votar.

En cuanto a la elección en el exterior, América y Europa agrupan a la mayor cantidad de peruanos que emitirán sus votos fuera del país con más de un millón de electores.

Es importante señalar que 44 mesas de sufragio fueron reubicadas a nivel nacional. La mayor cantidad se concentra en Lima, con 19 mesas trasladadas, seguida de La Libertad, con 5, y Cusco, con 4. Asimismo, se registraron 3 mesas reubicadas en Áncash y San Martín; 2 en Lambayeque, Loreto y Piura; y 1 en Callao, Huánuco, Junín y Ucayali.

Además… Otras cifras Locales de votación: 10.554

Nuevos votantes: 2’518.576

Cantidad de personeros acreditados en los JEE: 1.011 (370 de Fuerza Popular y 641 de Juntos por el Perú)*

Número de observadores internacionales: 587

Número de fiscalizadores JNE: 28.779

Cantidad de fiscales 7.000

JEE en todo el país: 60

Cantidad de ODPE a nivel nacional: 126

Ciudadanos sorteados como miembros de mesa:834.660 (titulares y suplentes) Cantidad de votantes por sexo Mujeres: 13,119,593

Hombres: 12,995,026 Cantidad de votantes por grupo de edad De 18 a 29 años: 6,717,293

De 30 a 39 años: 5,578,304

De 40 a 49 años: 4,785,304

De 50 a 59 años: 3,817,196

De 60 años a más: 5,216,522 *Personeros acreditados hasta la mañana del sábado, según el portal del JNE.

De otro lado, el último jueves, la ONPE informó que 1.926 personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú han participado las jornadas de capacitación.

También han sido capacitados 2’412 487 electores, 229.206 miembros de mesa, 16.284 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Cifra récord de observadores

Este Diario informó, además, que el JNE acreditó a 587 observadores internacionales, una cifra que casi triplica a los 203 registrados durante el balotaje de 2021.Su labor comprende el seguimiento de distintas etapas del proceso electoral y la elaboración de informes sobre el desarrollo de la votación.

Según información del JNE, del total de observadores acreditados para esta contienda, 137 pertenecen a la Unión Europea y 92 a la Organización de Estados Americanos (OEA), las dos misiones con mayor número de representantes desplegados en el país para supervisar la jornada electoral.

A estas delegaciones se suman 36 representantes de Transparencia Electoral, 26 del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus), 25 del Observatorio de Estudios Electorales y Políticos Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata, 20 de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y 19 de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

La relación de observadores internacionales también incluye a 12 integrantes de la ONG Alianza de Jóvenes Políticos, diez del Centro Carter, nueve de la Association of World Election Bodies (A-Web), seis del Parlamento del Mercosur (Parlasur) y dos del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel).

Además de las misiones de observación, el organismo electoral acreditó a diversos invitados extranjeros. Entre ellos figuran 50 representantes de la Embajada de Estados Unidos, 20 del Reino Unido, 13 del Grupo de América Latina y el Caribe, nueve del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), seis de la Embajada de Canadá, dos de Rusia, dos de IDEA Internacional y uno de la Embajada de Suecia.

Además… Si aún no pagas la multa por no votar el 12 de abril, ¿puedes votar en la segunda vuelta? Sí, puedes votar con normalidad. Sin embargo, la multa seguirá pendiente de pago.

Lo que se juega el país

En diálogo con El Comercio, los especialistas en temas electorales, Enzo Elguera y José Tello afirmaron que el Perú enfrenta una de las elecciones más competitivas de la historia y la importancia de acudir a votar.

Tello resaltó que estamos frente a un escenario de polarización, en el que ambas candidaturas están bastante parejas y que la definición dependerá del voto rural y del extranjero, así como los nuevos votantes.

Por otro lado, señaló que se espera que las autoridades electorales cumplan con sus funciones de manera eficiente para que no se repita el escenario de la primera vuelta.

En tanto, Elguera opinó que estamos frente a una de las elecciones “más competitivas” de los últimos años, con ciudadanos que han definido su voto en la recta final.

“En escenarios tan ajustados, la participación se vuelve determinante porque pequeñas diferencias pueden definir quién gobernará el país durante los próximos cinco años [...] El Perú viene atravesando un período de alta fragmentación política, con múltiples partidos, crisis institucional y una fuerte polarización. Justamente por eso es importante que la mayor cantidad de ciudadanos participe. Una mayor participación fortalece la legitimidad del resultado, independientemente de quién gan”, expresó.

Finalmente, subrayó que este domingo los peruanos definirán, entre dos propuestas distintas, cómo se enfrentarán los principales problemas del país, como la inseguridad ciudadana, la economía, entre otros.

“También está en juego la gobernabilidad. Perú ha tenido una década marcada por crisis políticas, cambios de presidentes y enfrentamientos entre poderes del Estado. Los ciudadanos decidirán cuál consideran que es la mejor ruta para recuperar estabilidad y responder a las demandas de seguridad y crecimiento económico”, puntualizó.