Los resultados del conteo rápido muestran un resultado ajustado que se definirá voto a voto. El Comercio consultó con los analistas Iván Arenas, César Campos y María Isabel León para que expliquen cuáles deben ser las prioridades del próximo gobierno.

La jornada electoral de este domingo cerró una campaña de segunda vuelta marcada por giros inesperados, errores de campaña y una batalla logística sin precedentes. Con los resultados del conteo rápido mostrando una competencia muy ajustada entre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, tres voces autorizadas analizan el momento que vivimos: Iván Arenas, César Campos y María Isabel León.

1. ¿Cuál debería ser la prioridad de los primeros cien días de gobierno?

Iván Arenas: Tres cosas. La primera, seguridad: una política clara y efectiva en esa materia. La segunda, de qué manera se empieza a reactivar con mayor fuerza la economía. Y la tercera, seguridad jurídica para las inversiones. Esas son las tres prioridades fundamentales que el próximo gobierno debe abordar desde el primer día.

César Campos: La prioridad debe ser detener los impactos del Niño costero, que ya está generando problemas económicos. A eso se suma que la guerra entre Irán y Estados Unidos está encareciendo los fertilizantes que importamos. La situación económica es urgente: habrá que intentar contener que esto no se desborde. El otro gran tema es la seguridad y el orden, que es lo que más está reclamando la ciudadanía.

María Isabel León: La prioridad en los 100 primeros días debe ser en principio, dotar al Ejecutivo de profesionales de primer nivel que estén dispuestos a fajarse por el Perú tanto en ministerios como en organismos descentralizados. Es importante recuperar no solo la garantía de seguridad para todos los peruanos, que padecemos día a día la delincuencia, extorsión y asesinatos, sino también reorganizar diversos servicios públicos esenciales que están muy venidos a menos y que sufren los que menos tienen y con ello me estoy refiriendo por ejemplo al tema del desabastecimiento de medicamentos e insumos en hospitales públicos. La falta de camas para atender a miles de peruanos que no tienen otra opción. Devolver a la ciudadanía la fe de que un gobierno comprometido puede ocuparse de garantizar seguridad y bienestar para todos. Se debe desarrollar de inmediato un plan estratégico nacional que favorezca el destrabe de obra pública paralizada que promueva e incentive obras por impuesto a mayor escala, reduciendo burocracia y tramitología, de manera que se permita generar servicios esenciales desde el sector privado a través del uso de los impuestos en todas las regiones del país; además de impulsar la inversión privada en distintos sectores, como los grandes proyectos mineros por ejemplo, que tenemos en cartera en el país.

2. ¿Cuál debe ser la actitud del candidato que resulte perdedor?

Iván Arenas: Aceptar la derrota. Y el ganador, aceptar el mandato. Pero no es un mandato poderoso —no es un resultado de 60% a 40%—. El vencedor habrá triunfado probablemente por algunos miles de votos, lo que lo condiciona a construir alianzas y coaliciones tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. El conteo de esta noche, hacia las ocho o nueve, será fundamental. Ambos candidatos deberían respetar los resultados. Pero esos mismos resultados, sea quien sea el ganador, lo colocan en una posición muy débil. No llegan con una correlación de fuerzas, sino con una correlación de debilidades, obligados a construir consensos en el Congreso.

César Campos: Reconocer no solamente los resultados, sino también establecer una línea de no obstrucción a las propuestas que surjan en la nueva composición del Parlamento para apuntalar la economía. Hay que recordar que el Perú tiene sesenta y cuatro mil millones de dólares en cartera de inversión minera detenida, una cifra que no ha variado desde la época previa a la pandemia. Es indispensable aprovechar este ciclo de altos precios en minerales —cobre, plata, oro— para que el país pueda sacarle provecho y la economía se sostenga.

María Isabel León: En principio en toda contienda democrática siempre hay un ganador y un perdedor. La actitud de los dos candidatos debe enmarcarse en los principios de reconocimiento de tal situación evitando seguir causando enfrentamientos entre los peruanos.