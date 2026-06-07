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Resumen

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Los resultados del conteo rápido muestran un resultado ajustado que se definirá voto a voto. El Comercio consultó con los analistas Iván Arenas, César Campos y María Isabel León para que expliquen cuáles deben ser las prioridades del próximo gobierno.

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