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Se ha convocado una audiencia en el JEE de Bagua.
Se ha convocado una audiencia en el JEE de Bagua.
Por Redacción EC

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) inician este jueves las audiencias de recuento de votos en el marco de la segunda vuelta entre los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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