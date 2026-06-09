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Resumen

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El ausentismo también tuvo protagonismo en la segunda vuelta electoral, llevada a cabo el último domingo 7 de junio. De los 27′325.432 peruanos que fueron llamados a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, más del 24,28% no asistió a votar.

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