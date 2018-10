El segundo round en Lima, crónica del debate municipal

Esta vez, en el Centro de Convenciones de Lima no hubo sillas vacías: los 10 candidatos a la alcaldía de la capital asistieron al segundo y último debate previo a las elecciones del próximo domingo. También quedó la impresión de que su desarrollo fue más ordenado y fluido que el anterior.

Ricardo Belmont, de Perú Libertario, confirmó su presencia horas antes de la cita organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pese a que desde la semana pasada había dicho que no acudiría.

Precisamente fue el ex alcalde metropolitano quien protagonizó uno de los pocos intercambios verbales de la jornada. En el bloque sobre seguridad ciudadana, Alberto Beingolea (PPC) cuestionó la ideología del partido con el que Belmont postula en estos comicios.

“Son admiradores de Fidel Castro, son chavistas, quieren traer Venezuela a Lima. No sé si has leído el ideario y sepas con quién estás aliado”, dijo el ex congresista. “Cuando analizamos el PPC y su trayectoria, después de [Luis] Bedoya [Reyes] no figuró más un candidato de fuste”, retrucó Belmont.

Además de los mencionados, en el debate participaron: Enrique Fernández (Frente Amplio), Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú), Julio Gagó (Avanza País), Humberto Lay (Restauración Nacional), Manuel Velarde (Siempre Unidos), Enrique Cornejo (Democracia Directa), Diethell Columbus (Fuerza Popular) y Roberto Gómez Baca (Vamos Perú).

Belmont (izq.) y Beingolea (der.) protagonizaron el intercambio verbal más encendido de la velada. (Foto: Alonso Chero/El Comercio)

—Coincidencias—

Al inicio de sus exposiciones, todos los candidatos destacaron que la corrupción es el problema más grave que enfrenta la ciudad.

Lay incluso propuso que los funcionarios pasen por un “detector de mentiras” cada tres meses como prueba fehaciente de honestidad, mientras que Cornejo mencionó que el polígrafo podría ser útil para algunos asuntos específicos.

En el bloque sobre seguridad ciudadana, una idea recurrente fue trabajar de la mano con la Policía Nacional e instalar un sistema de cámaras con una central única y otro de patrullaje articulado en toda Lima.

Columbus planteó que los serenos dirijan el tránsito para que más policías puedan patrullar las calles, mientras que Gómez Baca ofreció integrar todas las cámaras de seguridad de Lima para enfrentar la delincuencia.

Guerra García propuso un cuerpo de serenazgo femenino para atender, por ejemplo, casos de violencia contra la mujer o violaciones sexuales.

En cuanto a transporte público, la mayoría de candidatos señaló que Lima Metropolitana requiere un sistema de transporte que integre el área central de la ciudad con las zonas periféricas.

Algunos de ellos, además, consideraron necesario crear más líneas para el Metropolitano y que el costo del pasaje en este sistema de transporte se reduzca.

Lay remarcó que construirá tres anillos viales y una nueva Vía de Evitamiento para aliviar la congestión vehicular y Fernández ofreció “legalizar los taxis colectivos”.

Beingolea y Velarde propusieron implementar una red de ciclovías que conecte todos los distritos de la ciudad. En tanto, Gagó prometió “un sistema de teleféricos” para “unir los cerros” con el área urbana.

Esta fue quizá la última presentación conjunta de los candidatos a la Alcaldía de Lima antes de que empiecen las restricciones de la semana electoral y de los agitados cierres de campaña. En una semana, Lima habrá elegido a su nuevo alcalde.

Simpatizantes de los candidatos llegaron al Centro de Convenciones de Lima. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

—Más detalles—

Gagó, Belmont, Fernández y Cornejo indicaron que darán prioridad a la atención de los adultos mayores.

Solo dos candidatos, Beingolea y Cornejo, mencionaron que atenderán con prioridad a las personas con discapacidad en el bloque sobre poblaciones vulnerables.

Velarde, Belmont, Beingolea, Cornejo y Columbus sostuvieron que priorizarán la atención de los niños.