Segundo Tapia: Salaverry actuó de manera "arbitraria y autoritaria"

El segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Segundo Tapia (Fuerza Popular), reiteró que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, actuó de manera “arbitraria, autoritaria, unilateral y abusiva” al no renovar el contrato de 130 trabajadores, entre ellos 100 militantes de Fuerza Popular.

“La posición que he manifestado es que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de manera arbitraria, autoritaria y abusiva habría despedido a trabajadores”, indicó a la prensa.

►Salaverry separó a 100 militantes de FP que trabajaban en el Congreso

►“El Congreso no puede ser la agencia de empleos del partido de turno”

Según señaló Tapia, no está defendiendo inclinaciones políticas de cada una de las personas cuyo contrato no fue renovado, sino los derechos de trabajadores del Parlamento.

“Aquí no están en cuestionamiento temas de filiación o simpatizantes de un partido político, aquí se trata de trabajadores del Congreso de la República”, refirió.

Segundo Tapia mencionó que el artículo 33 del Reglamento del Parlamento sostiene que es potestad de la Mesa Directiva en su conjunto evaluar estas contrataciones y no solo de Daniel Salaverry.

“Debo aclararles que, según el artículo 33 del Reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley, dice que las responsabilidades administrativas las tiene la Mesa Directiva y no única y exclusivamente el presidente del Congreso”, sostuvo.

La noche del domingo, Daniel Salaverry afirmó que su institución “no puede ser la agencia de empleos del partido de turno”, al justificar la no renovación de contrato de 130 trabajadores.

“Lo que estamos haciendo es sincerar las planillas, porque el Congreso no puede ser la agencia de empleos del partido de turno. Eso tiene que acabar, no solo en el Congreso, sino en los ministerios, en las otras instituciones públicas, tenemos que ir limpiando esas instituciones de personas que tienen un puesto de trabajo, pero que no son eficientes”, expresó en Cuarto Poder.