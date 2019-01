Segura: tratamiento de denuncias contra Pedro Chávarry no será "express"

El congresista César Segura (Fuerza Popular), presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aseguró que el tratamiento de las denuncias constitucionales presentadas contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no será "express" y, por lo tanto, no se acortarán los plazos establecidos.

Por unanimidad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió priorizar las denuncias constitucionales contra integrantes del Ministerio Público, en las que están incluidas las del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. El tema se evaluará en la sesión del 11 de enero.

"No quiere decir que con este acuerdo se vaya a hacer algo express. Hay que cumplir con el debido proceso, con el reglamento. Se cita, se envía a la Comisión Permanente [para la investigación], se solicita también que se acumule. Se ponen los plazos", manifestó al ser consultado por El Comercio.

César Segura calculó que en aproximadamente dos meses concluiría el proceso de una denuncia constitucional contra Pedro Chávarry. La Secretaría Técnica tendrá que calificar las cinco denuncias pendientes y este viernes 11 informará a los parlamentarios. "Luego de esa calificación normalmente la duración de los procesos es de dos meses", agregó.

Segura explicó que son en total 42 denuncias constitucionales contra "varios fiscales supremos", entre ellos el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Remarcó que empezarán a revisar las pendientes contra Chávarry. Este viernes se conocerá cuál de las cinco calificaron.

"Primero tenemos que esperar que se evalúen, se califiquen y si así se puede obviamente se solicitará la acumulación en la Comisión Permanente", dijo Segura.

El legislador fujimorista aseguró que se pondrá de acuerdo con su colega de bancada, la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, para que no se crucen las sesiones con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y no se suspenda por falta de quórum.