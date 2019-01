Segura reitera que no puede acelerar trámite de denuncias contra Chávarry El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales afirmó que "no se debe trabajar con venganza" en relación a los casos contra el fiscal de la Nación que aún no son tramitados

"Estaré en la subcomisión hasta que el congreso siga vigente, hasta julio del 2019", dijo César Segura tras el pedido de recomposición del grupo que preside. (Foto: César Campos / El Comercio) El Comercio