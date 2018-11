Segura: Hace falta más autocrítica del empresariado sobre la corrupción

El ex ministro de Economía y Finanzas Alonso Segura cuestionó que el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides, haya denunciado la existencia de una persecución hacia el sector privado.

"No hay persecución política de ningún tipo, menos aún del Ejecutivo hacia el sector privado. Puedo entender que representantes empresariales sientan que no han hecho nada incorrecto, pero lo cierto es que tienen que haber investigaciones [...] Son declaraciones que espero no se repitan, menos de personas que tienen una representatividad tan grande", manifestó en declaraciones a RPP.

Alonso Segura consideró que los investigados y, en general, representantes de todas las instituciones tienen que tener más "cabeza fría" al momento de hacer declaraciones e hizo un llamado para que haya un mayor nivel de autocrítica desde el sector privado.

"Hace falta más autocrítica, es algo que no se ve mucho. Ayer, en respuesta a un comentario que hice en Twitter, Gonzalo Aguirre (presidente del CADE Ejecutivos 2018) respondió que efectivamente el objetivo principal del evento es la lucha contra la corrupción. Espero que realmente sea así, porque sinceramente no se ha visto mucho", comentó Alonso Segura.

Ha habido un reconocimiento expreso en CADE de la responsabilidad del empresariado en actos de corrupción pasados y una gran demostración de cambio, Alonso. Creemos igual que tú que Estado y empresarios deben trabajar de la mano. — Gonzalo Aguirre (@go_aguirre) 29 de noviembre de 2018

El ex ministro consideró que esta falta de autocrítica de parte de representantes del empresariado "desvirtúa" el sentido de un foro que busca tratar el tema de la lucha contra la corrupción.

En otro momento, Alonso Segura consideró que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no tiene que responder directamente estas declaraciones de parte del máximo representante de la Confiep.

"Simplemente tiene que demostrar la prioridad para el Gobierno en materia de promoción de la inversión y su actividad económica, así como su agenda país de lucha contra la corrupción. No tiene por qué reaccionar particularmente ante opiniones de un representante en el sector privado", indicó.