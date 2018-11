Segura llama "infantil" reclamo para priorizar denuncias contra Chávarry

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), calificó como "infantil" la actitud de los congresistas de diversas bancadas que exigen priorizar las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y la salida de varios congresistas fujimoristas de este grupo de trabajo.

"Es una actitud infantil porque aquí manda el reglamento, el debido proceso y los votos. [...] En el caso específicamente del fiscal (Pedro Chávarry) hay unos 138 o 140 expedientes previos y no se puede hablar de blindaje porque ya se ha investigando unas denuncias contra el fiscal de la Nación", señaló César Segura ante la prensa.

El congresista de Fuerza Popular criticó a los miembros de la subcomisión que evalúan dejar este grupo de trabajo por no considerar que hay casos que llevan esperando más de dos años que sean puestos al debate.

"Hay ex ministros, miembros del Tribunal Constitucional, vocales, ex vocales, que tienen la sensación de que sus denuncias no avanzan, que no ven sus pretensiones y hablan de blindaje", señaló el parlamentario.

En la Comisión Permanente de este lunes 5 de noviembre, voceros de las bancadas Nuevo Perú, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio y Alianza Para el Progreso exigieron que se priorice el debate de las denuncias contra Pedro Chávarry. Caso contrario, estarían evaluando dejar la subcomisión algunos miembros de estas bancadas como Marco Arana, Juan Sheput y César Vásquez.

César Segura evitó dar una fecha estimada en la cual se terminarían de evaluar los casos pendientes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero aseguró que priorizará, no las denuncias del fiscal Pedro Chávarry, sino todos los casos por orden de llegada.

"Prioridad para mí es ver todos los casos que he recibido, que fueron 140 y hoy son 161 casos. No voy a dejar a la próxima presidencia ningún caso. Eso sería, para mí, irresponsable [...] Todo se va a priorizar. Voy a sesionar de tal manera que pueda acelerar esos casos que tengo desde el 15 de setiembre del 2016", manifestó.

En otro momento, César Segura comentó las declaraciones que hizo el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien lo exhortó a que convoque a sesiones de la subcomisión y no aplace los debates de casos como el de Pedro Chávarry.

"Yo voy a tomarlo como una recomendación [...] Él me ha dicho que puedo sesionar sábado o domingo. ¿Quién trabaja en el Congreso esos días? Por último, que (Daniel Salaverry) me diga qué sala y qué personal van a ver los videos y audios porque todas las sesiones tienen que ser grabadas", exclamó.