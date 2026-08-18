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Los planes de gobierno para la Alcaldía de Lima plantean diversas propuestas para combatir la inseguridad ciudadana y enfrentar la delincuencia, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

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