Los planes de gobierno para la Alcaldía de Lima plantean diversas propuestas para combatir la inseguridad ciudadana y enfrentar la delincuencia, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

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Este Diario revisó los planteamientos de Renovación Popular, Somos Perú, Podemos Perú, Avanza País y Obras, que tienen como candidatos a Rafael López Aliaga, Carlos Bruce, Daniel Urresti, Francisn Allison y Ricardo Belmont, respectivamente.

De acuerdo con la última encuesta de Datum para América Televisión, los cinco lideran las preferencias de intención de voto cuando faltan menos de dos meses para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre.

López Aliaga (Renovación Popular) y Bruce (Somos Perú) lideran la intención de voto con 16% y 13%, en ese orden. Detrás de ellos están Daniel Urresti (Podemos Perú) con 9,5%, Francis Allison (Avanza País) con 9,3%, y Ricardo Belmont (Obras) con 8,3%.

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Los cinco candidatos coinciden en la necesidad de fortalecer y articular los servicios de serenazgo, así como de reforzar la coordinación con la Policía Nacional para enfrentar la inseguridad en Lima.

Sin embargo, sus planes presentan enfoques y prioridades diferentes, tanto en las medidas propuestas como en la extensión que le destinaron a esta problemática. Algunos candidatos dedicaron pocas páginas de sus planes de gobierno a la seguridad ciudadana.

1. Empresas de seguridad privadas

La agrupación de López Aliaga señala en su plan de gobierno que tiene como objetivo unir a las fuerzas privadas de seguridad, debido a que estas empresas cuentan con personal preparado y equipamiento adecuado para utilizar en situaciones especiales, contribuyendo así a impedir que se cometan los delitos, y por otra parte que se fomente la colaboración en la captura de los delincuentes

2. Participación de ambulantes y ciudadanos extranjeros

Renovación Popular también planea incluir a los vendedores ambulantes como aliados en el trabajo de seguridad ciudadana, al considerar que, como se encuentran laborando en las calles, “son observadores continuos de la gente y los vehículos que transitan por determinados lugares siendo testigos de hechos delictivos frecuentes”.

“Así, es necesario contar con su participación para reunir datos e información que pueda ser utilizada de manera adecuada y oportuna”, señala su plan de gobierno.

La agrupación considera que para resolver “el grave problema de inseguridad”, los ciudadanos extranjeros no deberían quedar al margen y, por el contrario, podrían contribuir a “propiciar la seguridad y bienestar de los vicenos”. “Por ello, es necesario integrarlos en esta lucha contra la delincuencia”, dice el plan.

3. Serenazgo como elemento clave

Para el equipo de López Aliaga el serenazgo es una “fuerza importante y entrenada que requiere una eficiente coordinación para poder realizar un trabajo conjunto” que contribuya a la lucha contra la delincuencia común.

Asimismo, señala que -al realizar rondas de vigilancia en autos, motos, bicicletas, y a pie, en las distintas zonas de cada distrito- se convierten en un elemento clave para contar con información y comunicación oportuna.

“En este caso, dada la alta prioridad que tiene la seguridad de las personas es urgente establecer medidas claras y útiles para frenar la ola delincuencial en toda la ciudad de Lima, por lo que se puede aprovechar la experiencia de Serenazgo para ampliar su alcance a las Vías Metropolitanas de Lima Cabe señalar que el Serenazgo también cuenta con algunos recursos importantes para este cometido, como son equipos de radio, motos, autos, etc.”, remarca Renovación Popular.

4. Patrullaje a pie de la PNP

Según el análisis de López Aliaga y su equipo, el patrullaje a pie de la policía “es una acción conveniente como efecto disuasivo y de tranquilidad para la población al sentirse resguardada y protegida por los efectivos policiales”.

Según el INEI, dice el plan de Renovación Popular, en la Región Lima existen 48 Comisarías de las cuales solo 17 realizan el patrullaje a pie, es decir, el 35%.

“Por ello, es preciso coordinar con la Policía Nacional a fin de determinar en qué zonas de Lima debe intensificarse el patrullaje para evitar el aumento de los actos delictivos comunes”, señala.

5. Cámaras de videovigilancia

Finalmente, Renovación Popular incluye como recurso para la lucha contra la inseguridad a las cámaras de videovigilancia, “considerando que estos equipos resultan de gran ayuda para identificar a los delincuentes y contar con información detallada de los hechos delictivos que se producen en los diferentes lugares de Lima”.

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Carlos Bruce Somos Perú 9 de las 179 páginas del plan de gobierno.

1. Policía Municipal Metropolitana

El plan de gobierno de Bruce indica que impulsará una reforma integral del sistema de seguridad urbana a través de la creación de la Policía Municipal Metropolitana de Lima.

Esta institución, según señala el documento, será responsable de la prevención, vigilancia, control del espacio público y atención de la criminalidad urbana de menor complejidad.

Asimismo, asumirá progresivamente competencias vinculadas al patrullaje preventivo, la protección de parques, plazas y equipamientos públicos, el control del tránsito, la atención de emergencias urbanas, la fiscalización de normas de convivencia, la prevención de la violencia callejera y el vandalismo, la protección del comercio formal, la prevención de usurpaciones conflictivas y la intervención inmediata ante delitos flagrantes contra la propiedad, alteraciones del orden público, la violencia familiar y de género, infracciones de tránsito, y otras conductas que afectan cotidianamente la seguridad de los vecinos.

“Su creación permitirá que la Policía Nacional del Perú concentre sus recursos humanos y operativos en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la extorsión, los homicidios, el terrorismo, la investigación criminal y demás delitos de alta complejidad, mientras que la Policía Municipal Metropolitana asumirá las funciones de proximidad y seguridad urbana que hoy demandan una presencia permanente en calles, parques, avenidas y espacios públicos”, dice el plan de Somos Perú.

La Policía Municipal Metropolitana propuesta por Bruce tendría jurisdicción en toda la provincia de Lima y contaría con un comando central metropolitano y jefaturas descentralizadas en cada distrito, operararía bajo estándares profesionales de formación y equipamiento, y actuará de manera coordinada con la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los gobiernos distritales.

2. Creación del Serenazgo Metropolitano Profesional

De acuerdo con el plan de gobierno de Somos Perú, como transición a la implementación de la Policía Metropolitana, promoverá la creación del Serenazgo Metropolitano Profesional como componente especializado de apoyo a la seguridad ciudadana y control territorial (microzonificación), articulada operativamente con la Policía Nacional del Perú y orientada al patrullaje preventivo, recuperación de espacios públicos y vigilancia metropolitana en zonas críticas de alta incidencia delictiva.

3. Programa Metropolitano contra el Crimen Organizado y Economías Ilegales

La propuesta de Bruce es que este programa se oriente a fortalecer el control territorial, la inteligencia tecnológica y territorial operativa; la articulación interinstitucional para prevenir, identificar y reducir la presencia de organizaciones criminales y economías ilegales que afectan la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana.

4. Programa Metropolitano de Recuperación de la Confianza Ciudadana y Seguridad de Proximidad

En tanto, este programa estará orientado a fortalecer la relación entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad mediante estrategias de seguridad de proximidad, participación vecinal, transparencia y mejora de la capacidad de respuesta. Todo ello tendrá como objetivo incrementar la percepción de seguridad y fortalecer la legitimidad institucional en Lima Metropolitana.

Posteriormente, el programa se integrará a la Policía Municipal Metropolitana.

5. Creación de la Escuela Metropolitana de Seguridad Ciudadana

Esta propuesta plantea la creación de la Escuela Metropolitana de Seguridad Ciudadana, orientada a fortalecer la capacitación, profesionalización, certificación y especialización del personal de serenazgo y de los operadores del sistema de seguridad ciudadana. La formación comprenderá gestión del riesgo, patrullaje preventivo, derechos humanos, inteligencia tecnológica y territorial, primeros auxilios, mediación de conflictos y uso de tecnologías aplicadas a la seguridad.

Con la creación de la Policía Municipal, la Escuela Metropolitana se constituirá en su centro de formación y especialización.

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Daniel Urresti Podemos Perú 12 de las 165 páginas del plan de gobierno.

1. Sistema Metropolitano de Prevención Ciudadana

La propuesta plantea fortalecer el rol de la comunidad como primera línea de prevención frente a la inseguridad. Para ello, se activarán y brindará apoyo logístico a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, las Redes de Cooperantes (RCSC), las Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPE), la Policía Escolar, los Clubes de Menores y las Patrullas Juveniles. El objetivo, según el plan de Urresti, es que cada barrio cuente con ciudadanos organizados y comprometidos con la protección de su comunidad.

2. Lima Contra el Crimen Organizado

Podemos Perú plantea convenios con la PNP contra la extorsión, el sicariato y las organizaciones criminales que afectan a familias, emprendedores y transportistas. Ello con la finalidad de fortalecer las unidades especializadas de investigación criminal con equipamiento tecnológico, herramientas de inteligencia, sistemas de geolocalización y vehículos especializados, con el objetivo de incrementar la efectividad de las investigaciones y reducir la impunidad.

3. Mil Patrulleros para Lima

En su plan, Urresti contempla la adquisición progresiva de hasta mil patrulleros y cuatrimotos para fortalecer el patrullaje preventivo por sectores en toda Lima Metropolitana. Antes de la entrega de las unidades, los conductores serían capacitados y certificados por la PNP.

4. 100 Equipos TERNA: Captura Diaria de Delincuentes

Urresti propone la compra de los días francos de hasta 600 efectivos policiales y organizar 100 equipos diarios bajo la modalidad TERNA, conformados por policías especializados en intervenciones en flagrancia. Estos equipos patrullarán de manera permanente los puntos de mayor incidencia delictiva, de acuerdo con el mapa del delito actualizado por el Observatorio Metropolitano.

La propuesta proyecta un mínimo de 100 delincuentes detenidos y puestos a disposición de la justicia cada día, equivalente a unas 3.000 capturas mensuales, con el objetivo de generar un efecto disuasivo frente a la delincuencia común.

5. Serenazgo Metropolitano Integrado

Urresti asegura que buscará superar la fragmentación de los 43 servicios de serenazgo distritales mediante la creación de cuadrantes únicos de intervención, protocolos comunes, patrullaje conjunto con la PNP y sistemas interoperables de comunicación.

También plantea la profesionalización de los serenos mediante programas permanentes de capacitación, equipamiento y asistencia técnica. La Municipalidad Metropolitana de Lima cubriría el déficit de serenos en aquellos distritos que acrediten que no cuentan con capacidad para contratar el personal necesario.

6. Red Metropolitana de Videovigilancia e Inteligencia Urbana

Podemos Perú plantea crear una Red Metropolitana de Videovigilancia e Inteligencia Urbana que integre progresivamente las cámaras de seguridad, centrales de monitoreo y sistemas tecnológicos de los 43 distritos de Lima. La propuesta contempla implementar un Centro Metropolitano de Comando y Control que articule en tiempo real la información proveniente de cámaras, drones, alarmas comunitarias y sistemas de emergencia.

7. Cuatro Megacomplejos Metropolitanos de Seguridad y Justicia

Daniel Urresti señala que impulsará la construcción de cuatro Megacomplejos Metropolitanos de Seguridad y Justicia en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro.

Estos espacios, según el plan de gobierno, integrarían a la PNP, incluyendo criminalística, Escuadrón Verde, Unidad TERNA, Halcones, Violencia Familiar y Juntas Vecinales; además del Instituto de Medicina Legal, la Defensoría Pública, la Fiscalía de Flagrancia, los juzgados de flagrancia y carceletas. El objetivo es acelerar el procesamiento de personas capturadas en flagrancia y mejorar la articulación entre las instituciones involucradas en la administración de justicia.

8. Recuperación Integral de Espacios Públicos Seguros

El plan de Podemos contempla un Programa Metropolitano de Recuperación Integral de Espacios Públicos para intervenir parques, alamedas, losas deportivas, mercados, puentes peatonales y zonas aledañas a centros educativos. Estas intervenciones incluirán limpieza integral, eliminación de desmontes, recuperación paisajística, mobiliario urbano resistente al vandalismo, áreas recreativas y deportivas, vigilancia electrónica y presencia permanente de serenazgo y PNP. La propuesta busca recuperar estos espacios para el uso de las familias y reducir las oportunidades para la delincuencia.

9. Plan Metropolitano de Iluminación Segura

Urresti también propone un Plan Metropolitano de Iluminación Segura mediante la modernización progresiva del alumbrado público, en coordinación con las empresas distribuidoras de energía eléctrica y las municipalidades distritales.

De acuerdo con el plan de Podemos Perú, se priorizará las zonas identificadas por el mapa del delito, así como corredores escolares, mercados, paraderos, puentes peatonales y accesos a estaciones de transporte masivo, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en estos puntos.

10. Seguimiento a Denuncias Ciudadanas

Urresti propone que, a través la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) y otros sistemas de articulación, se habiliten mecanismos para que los ciudadanos puedan presentar denuncias ante la PNP desde las sedes municipales y los equipos de patrullaje integrado.

Asimismo, plantea que los ciudadanos puedan realizar un seguimiento en línea del estado de sus denuncias, con el propósito de facilitar el acceso a la información y verificar la eficiencia y eficacia de los operadores de justicia en la atención y resolución de los casos.

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Ricardo Belmont Cívico Obras 2 de las 35 páginas del plan de gobierno.

1. Planificación estratégica local

El plan de Belmont propone que los municipios estructuren sus acciones de seguridad ciudadana en concordancia con los instrumentos de planificación regional y las directrices del Ministerio del Interior. La propuesta busca articular las intervenciones locales bajo una estrategia común, orientada a prevenir el delito y mejorar la respuesta ante los problemas de seguridad.

2. Innovación tecnológica

Obras contempla incorporar herramientas tecnológicas para fortalecer la prevención y vigilancia en los espacios públicos. Entre ellas se consideran cámaras de alta resolución, centrales de monitoreo y sistemas de alerta temprana, con el objetivo de mejorar la capacidad de detección y respuesta frente a hechos delictivos.

3. Participación ciudadana activa

Belmont también plantea fortalecer la participación de los vecinos en las acciones de prevención mediante la promoción de redes de vecinos vigilantes y comités vecinales. Estas organizaciones cumplirían un papel de primera línea en la prevención y alerta temprana, facilitando la comunicación entre la ciudadanía y las autoridades.

4. Prevención psicosocial y recuperación de espacios

La propuesta busca intervenir sobre los factores de riesgo social asociados a la criminalidad mediante acciones de prevención y recuperación de espacios públicos. Entre las medidas se plantea mejorar el alumbrado público, recuperar parques y atender problemas de adicciones, con especial énfasis en alejar a los jóvenes de situaciones que puedan conducirlos hacia la criminalidad.

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Francis Allison Avanza País 16 de las 129 páginas del plan de gobierno

1. Gobernanza metropolitana de seguridad

La propuesta de Allison plantea una gestión metropolitana de la seguridad más integrada y coordinada, con mecanismos permanentes de articulación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima, las municipalidades distritales y la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, plantea una gestión basada en información, monitoreo y evaluación permanente de resultados, con énfasis en la focalización de recursos y el fortalecimiento de intervenciones preventivas en las zonas de mayor riesgo.

2. Iluminación LED para Lima

Bajo la premisa de que una ciudad oscura es una ciudad insegura, Allison propone mejorar la iluminación de los espacios públicos para reducir las oportunidades para el delito y recuperar estos lugares como espacios de encuentro, interacción y esparcimiento familiar.

Para ello, según el plan de Avanza País, se ejecutaría el programa “Iluminación LED Lima”, en coordinación con municipios distritales, juntas vecinales, organizaciones sociales y empresas prestadoras del servicio eléctrico. La iniciativa contempla un mapeo de las zonas oscuras o con iluminación deficiente para priorizar proyectos de alumbrado público con tecnología LED.

3. Modernización y profesionalización del serenazgo

Allison buscará fortalecer la capacidad operativa y profesionalización del serenazgo mediante capacitación permanente, mejora del equipamiento, protocolos operativos y desarrollo de capacidades tácticas y preventivas. También promoverá la interoperabilidad entre las centrales distritales y mecanismos de coordinación metropolitana para mejorar la respuesta frente a incidentes y emergencias urbanas. En coordinación con la Policía Nacional y dentro del marco legal vigente, propone además desarrollar esquemas de resguardo armado para unidades especializadas de serenazgo en intervenciones de alto riesgo.

4. Megaoperativos preventivos y recuperación territorial

Según Avanza País, la Municipalidad Metropolitana de Lima impulsaría megaoperativos preventivos focalizados en coordinación con la Policía Nacional, las municipalidades distritales y las entidades de fiscalización. Estas acciones priorizarían las zonas de alta incidencia delictiva y los corredores urbanos críticos, con el objetivo de recuperar el control territorial, desarticular focos de economías ilegales y fortalecer la presencia del Estado en sectores afectados por el desorden urbano y la criminalidad.

5. Eliminación de economías ilegales

La propuesta considera que la expansión de las economías ilegales es uno de los principales factores de deterioro de la seguridad urbana en Lima Metropolitana. Por ello, plantea identificar, intervenir y desarticular mercados ilegales y actividades clandestinas, mediante acciones coordinadas entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y las municipalidades distritales. La estrategia contempla una intervención multisectorial para lograr la clausura definitiva de los mercados ilícitos donde se comercializan productos robados, con el objetivo de dificultar a los delincuentes la obtención de dinero por estos bienes y desalentar delitos como robos y hurtos, especialmente de celulares.

6. Fortalecimiento de capacidades operativas de la Policía Nacional del Perú

Francis Allison propone fortalecer la articulación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú mediante un programa de apoyo a sus capacidades operativas.

Asimismo, señala que, a través de la gestión de donaciones, buscará mejorar la infraestructura, el equipamiento y el soporte tecnológico de las unidades policiales que operan en Lima Metropolitana. Entre las medidas se contempla la recuperación y modernización de comisarías en estado crítico, así como la dotación progresiva de equipamiento tecnológico para labores preventivas y de patrullaje.

7. Programa de recompensas contra el sicariato

Allison plantea implementar un programa metropolitano de recompensas para facilitar la identificación y captura de responsables vinculados con homicidios, sicariato y organizaciones criminales violentas, en coordinación con las autoridades competentes.

8. Integración descentralizada mediante tecnología C5i

La propuesta plantea desarrollar progresivamente una tecnología C5i para integrar la videovigilancia, el monitoreo territorial y las comunicaciones bajo una lógica interoperable, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta y optimizar el despliegue operativo en las zonas críticas.

9. Impulsar central única de respuesta

Avanza País asegura que impulsará la integración de los serenazgos distritales, la Policía Nacional, el sistema de Gestión del Riesgo de Desastres y el SAMU en una central de emergencias a la que los ciudadanos puedan acceder mediante un número único y corto, similar al 911. La central contaría con operadores encargados de derivar automáticamente cada emergencia según la ubicación de la persona. Asimismo, ante eventos de gran magnitud que requieran la participación de diversas instituciones, se establecerían protocolos para que la entidad más idónea asuma la coordinación durante la crisis.

10. Implementación del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana

Allison propone implementar también el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, encargado de estudiar la actividad delictiva e identificar las zonas de riesgo en Lima Metropolitana. La información generada será compartida con las distintas instituciones vinculadas a la seguridad, para lo cual se prevé establecer alianzas estratégicas con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y los demás integrantes del Comité Técnico de Coordinación del Sistema Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana.

11. Optimización del patrullaje en Cercado de Lima

Avanza País plantea, además, elevar la eficacia del patrullaje en el Cercado de Lima mediante un mayor despliegue de efectivos policiales y serenos, así como una mejor distribución de los recursos humanos y logísticos. Los vehículos de serenazgo contarían con tecnología GPS para realizar seguimiento de recorridos, kilometraje y tiempo de patrullaje en las áreas priorizadas.

Además, se organizarían modalidades de patrullaje en vehículos, motocicletas y a pie, y se coordinaría con distritos vecinos la implementación del “Patrullaje sin fronteras” en zonas limítrofes de alto riesgo.

También se gestionaría con la PNP la implementación de “Comisarías Móviles”, permitiendo que los efectivos policiales participantes del patrullaje integrado puedan acceder a sistemas de consulta y al SIDPOL para registrar denuncias en el lugar de los hechos.