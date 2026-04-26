Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cuatro virtuales congresistas fueron convocados por El Comercio a una mesa redonda, en la que expusieron las prioridades que impulsarán desde sus bancadas o despachos en el primer año del nuevo Congreso de dos cámaras, así como las reformas políticas y electorales que promoverán. Aunque con distintos enfoques, hubo puntos de consenso, algo que será determinante en los próximos cinco años.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.