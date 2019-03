Seis congresistas cobraron por actividades que no realizaron

Los congresistas Karina Beteta, César Segura, Segundo Tapia, Mario Mantilla, Freddy Sarmiento (todos de Fuerza Popular) y Jorge Castro (no agrupado) cobraron al Parlamento cheques de S/ 2.800 cada uno por supuestamente realizar funciones de representación en sus regiones, cuando en realidad estuvieron de viaje en el extranjero, reveló “Cuarto poder”.

Beteta cobró ese monto en marzo del año pasado, pero en vez de estar en Huánuco entre el 26 de marzo y el 30 de abril, viajó a Suiza para participar en una asamblea de la Unión Interparlamentaria.

Pese a que no cumplió con la semana de representación, -según "Cuarto poder"- recogió el cheque de 2.800 soles. Ella aseguró que "no es ningún delito. Tendrá que ver responsabilidad de Recursos Humanos [del Congreso], que emitió un cheque cuando no debieron".

Por su parte, Segura cobró por la semana de representación que debió cumplir en Ica, cuando en realidad estuvo en Rusia, con gastos pagados por el Congreso, informó el citado programa periodístico.

El congresista dijo a El Comercio que no ha vulnerado ninguna norma "ni cobrado doble sueldo". Agregó que revisará el reportaje antes de dar una opinión.

Tapia, segundo vicepresidente del Congreso, cobró dos cheques de S/ 2.800 cada uno por semanas de representación que no cumplió por viajar a Francia y Estados Unidos.

Él aseguró que "no hay ninguna mala fe, ningún delito. Debo decir que es un error administrativo del Congreso".

Otro caso similar es el de Mantilla, quien viajó a Suiza en lugar de Moquegua del 26 al 28 de setiembre del 2017, pero recogió su cheque y firmó el cargo que le entrega el Congreso.

"Yo adelanté los días de representación y están los informes de lo que he realizado. He tratado de acumular las actividades inclusive hasta en horas de la noche. En dos días he podido hacer varias actividades", dijo.

Por su parte, Sarmiento se ausentó del país del 19 al 30 de setiembre pasado. Aquella vez, la semana de representación fue del 25 al 29 de setiembre, y el congresista cobró el cheque.

"No he presentado informe porque no lo he hecho. Lo he hecho en China. He tenido que viajar. Voy a ver cuándo se depositó, si se depositó en mi cuenta corriente, no hay problema, yo lo devuelvo", dijo.

Por último, Castro estuvo en Panamá del 21 al 25 de noviembre. Él informó que hizo la semana de representación días antes, cuando no correspondía.

"Vamos a verificar esto. Si hay que corregir, se corrige. No hay un acto de mala fe ni nada por el estilo", dijo.

El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró que el "informe de Cuarto Poder busca minimizar denuncias contra Daniel Salaverry [presidente del Congreso] por su informe de viaje de representación que justificó con fotos falsas. La investigación [por ese caso] está congelada en Comisión de Ética".